I Marchi auto e moto più amati in Italia e nel mondo

L’Italia ha prodotto alcuni dei Marchi automobilistici più famosi al mondo, rinomati a livello internazionale per le loro prestazioni, per essere beni di lusso e per il loro stile. Ma quale auto italiana, più di tutte, ha rubato il cuore ai consumatori a livello mondiale?

Per scoprire quali sono i marchi automobilistici e le auto sportive italiane più popolari al mondo, CasinoItaliani ha stilato un elenco di 50 marchi automobilistici italiani. Hanno analizzato il numero di ricerche Google ricevute ogni mese per scoprire quella più popolare di tutte.

Il marchio automobilistico italiano più popolare al mondo è Lamborghini, con 5 milioni di ricerche mensili

Lamborghini è il marchio automobilistico italiano più popolare nel mondo, primo in 48 paesi su 55, con una percentuale pari all’87% di ricerche sul totale per questo marchio. Il volume di ricerca medio in tutto il mondo è di 5 milioni di ricerche al mese.

Gli USA si rivelano il Paese che ha più cercato più volte “Lamborghini”, con circa 1 milione di ricerche mensili.

I 20 Marchi preferiti dagli italiani

Classifica Marchio automobilistico Volume di ricerca medio mensile (in Italia) 1 Ferrari 301.000 2 Fiat 201.000 3 Lamborghini 201.000 4 Alfa Romeo 165.000 5 Harley Davidson 135.000 6 Dacia 135.000 7 Maserati 110.000 8 Opel 110.000 9 Maserati 110.000 10 Cupra 110.000 11 KTM 90.500 12 DR Automobiles 74.000 13 Jaguar 74.000 14 Seat 74.000 15 Mitsubishi 60.500 16 MINI 60.500 17 Aston Martin 60.500 18 Lancia 49.500 19 Discovery 49.500 20 Royal Enfield 49.500

Fanno eccezione Giappone, Cina e Corea del Sud. I volumi di ricerca più significativi per questi paesi riguardavano la Iso, rispettivamente con 40.500, 1.600 e 9.900 ricerche per il marchio automobilistico.

Fiat è stato il più cercato in Turchia (450.000 ricerche) e Argentina (90.500).

Il Marchio automobilistico più popolare in Italia è Ferrari, con 301.000 ricerche medie mensili

Il marchio di auto sportive di lusso Ferrari si rivela essere il marchio più cercato in Italia, cercato oltre 300.000 volte su Google ogni mese.

Si tratta di circa 100.000 in più rispetto a Fiat e Lamborghini, che sono entrambe al secondo posto per volume di ricerca più alto tra tutti i brand analizzati, ciascuno con 201.000 ricerche. Al terzo posto si colloca Alfa Romeo, con 165.000 ricerche mensili.

Classifica Marchio Volume di ricerca medio mensile (Italia) 1 Ferrari 301.000 =2 Fiat 201.000 =2 Lamborghini 201.000 3 Alfa Romeo 165.000 4 Harley Davidson 135.000 5 Dacia 135.000 6 Maserati 110.000 7 Opel 110.000 8 Cupra 110.000 9 KTM 90.500

L’auto sportiva più popolare in Italia è la Lamborghini Urus, con 110.000 ricerche

L’auto sportiva più popolare in Italia è la Lamborghini Urus, il primo Super Sport Utility Vehicle al mondo, con un volume di ricerca di 110.000 ogni mese solo in Italia.

Al secondo posto si classificano sei diverse auto sportive, ciascuna con un volume di ricerca mensile di circa 60.500: Alfa Romeo Giulia, Audi R8, Ferrari Roma, Ford Mustang, Ferrari Purosangue e Porsche Cayenne.d

Seguono a ruota i modelli Audi: al terzo posto l’Audi RS3, l’Audi RS6 e l’Audi TT, ciascuno con circa 49.500 ricerche su Google al mese.

Leggi ora: Urus Performante, prova del Suv Lamborghini con anima da Top Gun

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 9 Aprile 2024