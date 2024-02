Lamborghini e Bologna FC 1909 Femminile insieme

Lamborghini e Bologna FC 1909, rafforzano il rapporto di collaborazione e siglano un accordo di sponsorship fino a giugno 2025 per la squadra di calcio femminile.

Per l’occasione, Lamborghini ha accolto a Sant’Agata Bolognese, presso il proprio Museo, l’intera delegazione della prima squadra femminile, composta dalle giocatrici e dallo staff tecnico. Nel corso del tour le atlete hanno potuto approfondire la storia di Lamborghini attraverso le supersportive esposte al Museo e hanno avuto la possibilità di effettuare una prova di guida sulle Lamborghini Urus.

Già storico partner istituzionale del Club, Automobili Lamborghini rinforza ancora di più il rapporto tra il mondo automotive e quello dello sport, aggiungendo progetti dedicati alla squadra femminile per le prossime due stagioni. Alle iniziative legate alla squadra maschile, infatti, si uniranno quelle volte alla divulgazione e sensibilizzazione dei temi dell’associazione.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Siamo molto felici di accogliere nella nostra azienda la delegazione della squadra femminile del Bologna FC 1909. Con il Presidente, Joey Saputo, e con la società abbiamo da anni ottimi rapporti e ci legano diverse iniziative di successo. “

Bologna FC 1909 Femminile e Lamborghini

Il tema della diversità, equità e inclusione è un asset chiave della strategia di Automobili Lamborghini che si impegna ogni giorno per creare una cultura aziendale inclusiva di ogni forma di diversità come fattore decisivo per favorire l’innovazione sociale e lo sviluppo. Questa partnership rappresenta un’ulteriore alleanza in ottica di sradicamento degli stereotipi di genere e diventa parte integrante di un piano di attività più ampio che ha trovato conferma anche nell’ottenimento della Certificazione UNI/PdR 125:2022 dello scorso dicembre 2022.

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna FC 1909 ha commentato la partnership tra Lamborghini e la squadra femminile del Club: “Ciò che rende questa partnership ancora più significativa è il fatto che Lamborghini abbia scelto di investire nel mondo del calcio femminile. Questo dimostra un impegno tangibile verso la parità di genere nello sport e riconosce l’importanza e la crescita del settore femminile anche nella comunità calcistica. Assieme a Lamborghini siamo orgogliosi di essere parte di questo movimento verso un futuro che veda le donne sempre più protagoniste nel nostro sport”.

Gianni Fruzzetti, coordinatore del Settore Femminile ha dichiarato: “Ci riempie d’orgoglio avere un brand così importante al nostro fianco: Lamborghini è un’eccellenza del territorio, un marchio di caratura mondiale, e il fatto che venga accostato al Bologna femminile ci rende molto felici. Nell’incontro di ieri presso la sede di Sant’Agata Bolognese le ragazze sono rimaste molto soddisfatte della visita al Museo e dell’esperienza alla guida. Come Club vogliamo che le nostre giocatrici colgano l’importanza dell’avere un brand di tale portata al loro fianco anche in un’ottica di crescita di un settore, quello del calcio femminile, che sta facendo passi da gigante: questo è il percorso che vogliamo intraprendere, e la giornata di ieri ci ha permesso di partire in pole-position”.

