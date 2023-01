In viaggio per la festa del papà sulla spider

In viaggio per la festa del papà su una spider. In un mondo che va di corsa, prendersi una piccola pausa da condividere con chi si ama è una bellissima idea regalo.

Una festa del papà speciale

Se oltre al tempo di qualità da trascorrere insieme si aggiunge una spider d’epoca, più che un dono è un sogno che si avvera per gli over 40. U na fiammante spider vintage o un modello entrato nel mito come Porsche, Jaguar, Alfa RomeoDuetto spider, Triumph Spitfire, solo per citarne alcuni, da “possedere” per un giorno o un weekend, sono il cadeau perfetto per la festa del papà.

Realizzarlo è molto semplice: basta un clic su www.classiccartour.eu e Slow Drive – azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente – invia un cofanetto che contiene il voucher per l’auto vintage desiderata, guantini in pelle per il papà pilota, un cappellino slow Drive per il navigatore/navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari.

Si parte dalle tante sedi del Nord Italia, per altrettanti splendidi tour tra le meraviglie del Bel Paese: il Lago di Garda, Brescia e Verona, la Toscana con Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno e Siena o ancora il Lago di Como, Padova e Savona.

Per il 19 marzo, sul sito, sono in offerta prodotti speciali, col noleggio di mezza giornata (5 ore a scelta dalle 9.00 alle 19.00) a partire da 150 euro, una giornata (10 ore dalle 9.00 alle 19.00) a partire da 250 euro e weekend (2 giorni dalle 9.00 del primo giorno alle 19.00 del secondo giorno) a partire da 350 euro.

Per avere lo sconto del 10% sull’intero listino dell’e-commerce, basta inserire il codice SLOWDRIVEPAPA. Il buono ha validità di 2 anni.

Ultima modifica: 30 Gennaio 2023