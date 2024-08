Benelli Week 2024, a settembre l’evento della Casa del Leoncino

Benelli Week 2024 si svolgerà dal 16 al 22 settembre torna a Pesaro .

Un evento, giunto quest’anno alla quattordicesima edizione, diventato ormai tappa fissa per tutti gli appassionati della Casa del Leoncino.

Benelli Week 2024 dedicata al Silvio Grassetti

La manifestazione organizzata da Registro Storico Benelli e Moto Club Pesaro Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ, è aperta a tutte le marche e tipologie di motociclette e quest’anno è dedicata ad un grande campione pesarese: Silvio Grassetti.

Campione d’Italia con la Benelli 350 nel 1967, il pilota di Pesaro è stato uno dei principali protagonisti della velocità dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’70.

Per scendere in pista scelse il numero 23 omaggiando così un altro grande pilota della Casa di Pesaro, Dario Ambrosini, campione del mondo con la Benelli nel 1950.

Grassetti fu il primo pilota a portare in pista la Benelli 250 4 cilindri nel 1961, ottenendo una strepitosa vittoria all’esordio sul circuito di Cesenatico.

Un campione straordinario rimasto nel cuore di tutti gli appassionati Benelli, che potranno avere l’occasione di omaggiarlo durante la settimana grazie ad un ricco programma di appuntamenti dedicati alle due ruote, tra tour motociclistici alla scoperta del territorio, serate a tema e visite ai musei marchigiani.

Benelli Week 2024, il programma

Si parte lunedì 16 settembre con un classico della Benelli week, il “Giro dei due passi”, che porterà tutti i partecipanti tra Marche ed Umbria attraversando Bocca Trabaria e Bocca Serriola.

Martedì 17 si farà invece tappa a Camerano, perla dell’anconetano, dove si avrà la possibilità di effettuare una straordinaria visita alle grotte che si sviluppano sotto il borgo che si trova nel cuore delle Marche.

Mercoledì 18, la Benelli Week 2024 porterà tutti a Cacciano, paese divenuto famoso in tutta Italia per i suoi murales.

Venerdì 20 settembre, tappa obbligatoria sul Monte Nerone, dove tutti i partecipanti alla Benelli Week saranno impegnati in un tour di circa 200 chilometri attraversando le strade più belle del territorio marchigiano.

Sabato 21 non poteva mancare un giro dedicato al Monte Carpegna, nel cuore degli Appennini, paradiso dei motociclisti.

Domenica 22 settembre, è in programma il gran finale della Benelli Week 2024 e con l’evento a calendario ASI “La Musica della Moto” – Memorial Augusto “Cicco” Baronciani, tra i più grandi presidenti del Moto Club Pesaro Tonino Benelli con un importante passato da pilota negli anni ’50, che ci ha lasciato solo qualche giorno fa.

Durante il tour in moto si percorreranno le strade più affascinanti della nostra regione,fino a raggiungere il caratteristico borgo di Montefabbri, inserito tra i più belli d’Italia.

Durante la giornata ci sarà la possibilità di assistere ad una rappresentazione Rossiniana, per poi salire di nuovo tutti in sella per raggiungere Tavullia, patria di Valentino Rossi ed arrivare alla famosissima strada Panoramica, dove ad attendere tutti i partecipanti ci saranno le straordinarie Benelli da corsa degli anni ’60 e ’70, appartenute al collezionista Luciano Battisti.

La chiusura della Benelli Week 2024 si terrà, come di consueto, sul bellissimo lungomare di Pesaro.

Tutte le informazioni su officinebenelli.it

Leggi ora: le.news auto

Ultima modifica: 7 Agosto 2024