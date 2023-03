Audi House of Progress alla Design Week di Milano 2023

Audi House of Progress sarà presente alla Design Week di Milano 2023. Per raccontare e condividere il suo percorso, verso la neutralità carbonica Audi torna nel capoluogo lombardo.

Dal 17 al 23 aprile, Audi ha scelto come sede dell’House of Progress la Piazza del Quadrilatero, la corte privata con accesso pubblico, di Portrait Milano, hotel del marchio di ospitalità fiorentino Lungarno Collection, di proprietà della storica famiglia Ferragamo.

Lo spazio, con ingresso principale in Corso Venezia 11, è un luogo storico e ricco di suggestione, già aperto eccezionalmente al pubblico dal brand dell’hotellerie, sempre in collaborazione con Audi, nelle edizioni del 2017 e 2018 della Design Week, prima di inaugurare ufficialmente sotto il nome di Portrait Milano nel dicembre 2022. Grazie alla sua posizione, la location rappresenta una nuova destinazione del quadrilatero della moda e, in questa occasione, convoglierà il pubblico della Milano Design Week dal doppio accesso di Corso Venezia 11 e di Via Sant’Andrea 10.

Audi House of Progress, come sarà

Al centro dello spazio espositivo sarà presente l’installazione ‘The Domino Act’ del designer Gabriele Chiave con Controvento, il collettivo creativo nato nel 2022 che lavora su un’ampia gamma di progetti di design e art direction, e di cui Chiave stesso è co-fondatore. L’installazione è formata da 22 monoliti disposti circolarmente che interagiscono con l’ambiente circostante e con la luce. E’ la reinterpretazione artistica del concetto della sostenibilità attraverso quello del ‘domino’ per sottolineare come la decisione in un ambito strategico possa innescare un processo virtuoso impattando sugli altri.

L’installazione, interpretazione del tema Design Re-Evolution, riprende il concetto di circular economy che sta alla base del progresso Audi, inteso come risparmio di risorse, conservazione e riciclo dei materiali durante la produzione. Vengono così rappresentati i cicli chiusi delle materie prime a elevato impatto energetico (alluminio, acqua, plastica, vetro, carta, acciaio), richiamati anche da display tattili presenti all’interno dell’installazione.

Nel cortile, al centro dell’istallazione Audi House of Progress sarà esposta skysphere concept, l’avveniristica roadster full electric dal passo variabile che farà il suo debutto in anteprima assoluta per il pubblico italiano, a simboleggiare come progresso tecnologico ed emozione possano nascere da un approccio totalmente sostenibile basato sull’economia circolare.

Forte della partnership che dal 2014 lega il Brand al Montenapoleone District, l’ingresso di Audi nel futuro della mobilità è sottolineato anche dalla presenza in Via Montenapoleone di Audi SQ8 e-tron in anteprima per il pubblico italiano. Audi SQ8 è la versione sportiva di Audi Q8 e-tron, evoluzione della prima vettura Audi prodotta ad emissioni zero e prima vettura elettrica del Brand dei quattro anelli.

Grazie alla superiore efficienza, alla maggiore potenza di ricarica e all’aumento dell’autonomia fino a 600 km (ciclo WLTP) derivante dall’evoluzione tecnica appena introdotta sul mercato italiano, Audi Q8 e-tron si avvicina ulteriormente all’equivalenza funzionale con le vetture termiche, anticipando il futuro della mobilità ad oggi.

Durante la settimana dal 17 al 23 aprile, infine, gli spazi di Audi House of Progress ospiteranno momenti di confronto e di approfondimento in grado di generare conoscenze trasversali e apertura di pensiero.

Protagonista sarà la cultura dell’innovazione e del progresso per uno scambio di idee che spazierà dall’approccio filosofico a quello industriale, da quello sociologico a quello imprenditoriale, accompagnando il visitatore in un viaggio nell’ecosistema della circular economy Audi e nel processo rigenerativo che da anni sta trasformando il Marchio.

