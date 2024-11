ASI in Pista 2024, trionfa una regina speciale

L’Autodromo di Varano de’ Melegari ha ospitato la quarta edizione di “ASI in Pista”, un evento dedicato alle auto storiche sportive e da competizione.

Il track day, organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, ha richiamato appassionati e collezionisti da tutta Italia.

Il paddock si è trasformato in una mostra di vetture da corsa, costruite fino al 1994, e di modelli stradali sportivi di interesse storico e collezionistico, prodotti fino al 2004.

La giornata si è svolta tra giri liberi in pista e attività nel paddock. Tra queste, una sessione speciale di omologazione per l’emissione di Certificati di Rilevanza Storica e Certificati di Identità ASI.

La Commissione Tecnica ASI ha svolto la sua attività sotto gli occhi del pubblico, certificando le condizioni di originalità e il passato sportivo delle vetture.

ASI in Pista 2024, tante regine in pista

La manifestazione ha celebrato la storia delle corse automobilistiche con la presenza di vetture iconiche.

Tra queste, spiccava l’Abarth SE027 del 1973, ultimo progetto di Sport Biposto realizzato da Carlo Abarth e prodotto in soli tre esemplari. L’esemplare presente ad ASI in Pista è il primo costruito e l’unico rimasto in Italia.

Un momento significativo della giornata è stata la consegna della “Targa Oro” alla Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 proveniente dal Museo Dallara.

La vettura, protagonista del Campionato Mondiale Marche dal 1979 al 1981, è stata progettata con il contributo dell’azienda di Varano fondata da Giampaolo Dallara. Lo stesso Dallara ha ricevuto la “Targa Oro” dal Presidente ASI Alberto Scuro e dai Commissari Tecnici.

Tra gli ospiti di ASI in Pista 2024 si annovera il campione di rally Fulvio Bacchelli. Il pilota triestino, entrato nella squadra ufficiale Fiat nel 1974, si è distinto alla guida delle iconiche 131 e 124 Abarth Rally. Tra i suoi successi spicca la vittoria mondiale in Nuova Zelanda nel 1977.

ASI in Pista non è stata solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per promuovere la sostenibilità nel motorismo storico.

Durante l’evento, la Commissione ASI Green ha promosso l’utilizzo di 250 litri di bio-carburante Sustain Classic. Questa iniziativa ha consentito un risparmio netto di quasi mezza tonnellata di CO2.

L’evento ha rappresentato un’occasione per ammirare da vicino vetture che hanno fatto la storia del motorismo italiano e internazionale.

ASI in Pista ha confermato la sua vocazione di punto di incontro per appassionati, collezionisti e addetti ai lavori. La manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti del motorismo storico.

Ultima modifica: 12 Novembre 2024