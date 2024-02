ASI Circuito Tricolore 2024, al via la quarta edizione

ASI Circuito Tricolore 2024, sono ben 18 le manifestazioni che compongono il calendario dell’evento, iniziativa promossa dall’Automotoclub Storico Italiano con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha come obiettivi la promozione del territorio e una forte connotazione turistica legata anche alla presenza di partecipanti provenienti dall’estero.

“Le manifestazioni di ASI Circuito Tricolore 2024 – spiega il coordinatore Felice Graziani – vogliono trasferire sia ai partecipanti sia al pubblico la bellezza del nostro Paese, attraverso le manifestazioni auto e moto che attraversano tutta l’Italia. Gli eventi, infatti, sono stati scelti in base alle loro peculiarità e alla loro capacità di essere attrattivi per la qualità organizzativa e l’offerta turistico-culturale”.

Gli eventi che fanno parte di ASI Circuito Tricolore 2024 sono organizzati dai Club Federati ASI, i sodalizi che ogni anno organizzano oltre 3.000 manifestazioni in tutta Italia trasformando il motorismo storico in opportunità di promozione turistica e in strumento di sviluppo sociale e culturale.

ASI Circuito Tricolore 2024 è un variopinto bouquet di eventi automobilistici e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con le sue precise peculiarità: uno straordinario caleidoscopio firmato ASI e vissuto con passione dai partecipanti.

Nel 2023, gli eventi di ASI Circuito Tricolore hanno attraversato 200 comuni italiani con 1.200 equipaggi valorizzando una formula di successo sostenuta da partner prestigiosi come MaFra, Car & Classic, Europ Assistance Italia, Per Te Assicurazioni, Glasurit e Sustain Classic.

Asi Circuito Tricolore 2024

Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno vengono proposti nuovi eventi per le auto, come il ritorno del “Gran Premio di Bari”, che ha cadenza biennale per la complessità organizzativa, la “Coppa Toscana” sulle strade delle Crete Senesi e della Val d’Orcia, il “Grand Prix Bordino”, con base ad Alessandria e trasferimento sul lago Maggiore, “Autogirovagando” in Romagna, e il “Giro della Valle del Liri”, alla scoperta del Lazio.

“Sulle strade della Pugliesità DOC è quest’anno riservato alle motociclette e interesserà nel suo percorso il Gargano. Confermati, tra le auto, il “Valli e nebbie”, la “Coppa della Perugina”, la “Coppa Gentlemen Sardi”, la “Leggenda di Bassano”, il “Circuito di Avezzano” abbinato all’Abruzzo Gran Tour, il “Concorso di Eleganza di San Pellegrino Terme” (che comprende anche le moto) e il “Gran Tour dell’Elba”.

Per le moto tornano “Il Primavera di Augusto Farneti” (Rimini e dintorni), “Motociclettando” in Toscana, “In moto sulle Alpi” sulle montagne piemontesi e il “Circuito del Chienti e Potenza”.

La stagione si apre nel primo weekend di aprile a Ferrara con il “Valli e nebbie”, che permette ai partecipanti di visitare le meraviglie naturalistiche del Delta del Po, con partenza dal suggestivo centro storico di Ferrara.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato nel pomeriggio di venerdì 5 aprile per un successivo tour museale in città. Il giorno dopo le auto affrontano un percorso che si snoda nel Parco del Delta de Po, toccando l’oasi naturalistica delle Vallette di Ostellato, per proseguire nelle valli di Comacchio fino al centro della cittadina famosa per la sua conformazione che la fa definire “piccola Venezia”. La domenica è invece dedicata alla città di Ferrara con l’esibizione delle vetture nel centro storico.

Il calendario di Asi Circuito Tricolore 2024

Data Evento Club Organizzatore

5-7 aprile Valli e Nebbie Officina Ferrarese

26-28 aprile Gran Premio di Bari Old Cars Club

26-28 aprile Il Primavera di Augusto Farneti Sport Club Il Velocifero

26-28 aprile Coppa Toscana Club Auto Moto d’Epoca Toscano

9-12 maggio Coppa della Perugina Club Auto Moto d’Epoca Perugino

13-19 maggio Giro di Sicilia Veteran Car Club Panormus

24-26 maggio Coppa Gentlemen Sardi Associazione Auto Moto d’Epoca Sardegna

7-9 giugno Grand Prix Bordino Veteran Car Club Pietro Bordino

7-9 giugno Sulle strade della Pugliesità DOC Automotoclub Aste e Bilancieri

14-16 giugno Autogirovagando Collectors Historic Car Club

15-16 giugno Motociclettando Club Moto d’Epoca Fiorentino

27-30 giugno Leggenda di Bassano Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca

29-30 giugno In moto sulle Alpi Veteran Car Club Torino

2-7 luglio Abruzzo Gran Tour Circuito di Avezzano Abruzzo Drivers Club

13-14 luglio Concorso d’Eleganza S. Pellegrino Terme Club Orobico

23-25 agosto Circuito del Chienti e Potenza Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano

27-29 settembre Giro della Valle del Liri Circolo Auto Moto d’Epoca Frusinate

4-6 ottobre Gran Tour dell’Elba Club Balestrero Veteran Motor Car

Ultima modifica: 21 Febbraio 2024