Jasmine Paolini e nuovo Alfa Romeo Tonale protagonisti a Torino

Nuovo Alfa Romeo Tonale ha debuttato a Torino in un evento dedicato ai dipendenti di Stellantis, nel cuore di Mirafiori. Un’occasione per unire design, tecnologia e spirito sportivo, arricchita dalla presenza di Jasmine Paolini, campionessa del tennis mondiale e Brand Ambassador del Marchio.

Un incontro tra sport e passione

L’appuntamento ha trasformato la sede torinese in un palcoscenico dinamico. I dipendenti hanno potuto ammirare la nuova Tonale, prima che raggiungesse i concessionari italiani, e partecipare a una sessione di mini tennis con la tennista toscana.

La giornata ha espresso al meglio il legame tra Alfa Romeo e il suo pubblico, celebrando l’energia di chi ogni giorno contribuisce al futuro del Biscione.

Design rinnovato e cuore sportivo

La Tonale 2025 evolve nel segno della raffinatezza tecnica e del DNA sportivo. Il design si distingue per il nuovo scudetto concavo, la carreggiata allargata e le linee scolpite che rafforzano l’impatto visivo.

Il piacere di guida nasce dal bilanciamento dei pesi, dallo sterzo diretto e dalle sospensioni elettroniche DSV. I freni Brembo dedicati completano un assetto pensato per un controllo preciso e una dinamica autenticamente Alfa Romeo.

Tre nuovi colori – Rosso Brera, Verde Monza, Giallo Ocra – si aggiungono alle varianti esistenti, insieme a interni in pelle rossa o Alcantara bicolore.

Tecnologia, gamma e spirito italiano

L’offerta include versioni Diesel, Hybrid e Plug-in Hybrid Q4, con potenze diverse per adattarsi a ogni esigenza di guida.

La gamma comprende le versioni Tonale, Business, Sprint, Ti e Veloce, oltre all’edizione Milano Cortina 2026.

Gli interni, eleganti e funzionali, offrono connettività evoluta e comfort premium, in linea con la tradizione del Marchio.

Jasmine Paolini, reduce da una stagione di successi internazionali, ha condiviso la propria esperienza con i dipendenti, ricordando l’importanza della costanza e del lavoro di squadra. “Ogni vittoria nasce dall’impegno quotidiano”, ha detto la tennista, “proprio come accade in Alfa Romeo”.

L’evento ha ribadito l’anima italiana del Marchio, che da via Plava, nel nuovo headquarter di Mirafiori, continua a coniugare stile, innovazione e passione.

Una combinazione che la Tonale interpreta con forza, incarnando l’essenza di un’automobile che unisce bellezza e prestazioni.

