Antera, torna lo storico Marchio di cerchi in lega leggera

Torna Antera, la Pantera, un nome italiano noto nella storia dei cerchi in lega. G.M.P. Group, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di cerchi in lega leggera per il settore automotive a livello internazionale, avvia il piano di rilancio del prestigioso marchio Antera, acquisito lo scorso anno, puntando sull’eccellenza del “Made in Italy” in termini di design, qualità, innovazione e sostenibilità.

Antera è un nome storico, ma al contempo rivoluzionario nel settore dei cerchi in lega leggera.

Noto a livello mondiale per il suo design innovativo e per la cura maniacale dei dettagli, il Brand è ancora oggi ricordato per aver sviluppato alcuni tra i più celebri modelli nel settore, come la Type 109 tre-razze che ha consentito ad Antera di ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale come l’ambito titolo di “Alloy Wheel Design of the Year 1994”.

Fondato nel 1991 a Milano da Marco Muzzarelli, il brand della Pantera è stato uno dei protagonisti dello scenario automotive degli ultimi decenni, proponendo a livello globale ruote d’élite realizzate con nuovi standard nella progettazione e nella produzione.

Un’ascesa costante e progressiva che, alla fine del 2011, si arricchisce di un’ampia gamma prodotti dalle fattezze tecnico-stilistiche esemplari, per riflettere perfettamente l’essenza e l’unicità del marchio italiano.

Oggi, grazie al forte sostegno delle competenze e delle risorse di G.M.P. Group, il marchio Antera è pronto a rinascere, proseguendo la sua leggendaria storia di eccellenza. Nonostante la lontananza dalla scena mondiale degli ultimi anni dovuta alla prematura scomparsa del fondatore, l’apprezzamento di migliaia di appassionati sparsi nel mondo che ancora oggi si riconoscono nell’effige della Pantera rimane saldo e vivo.

Le moderne tecnologie di produzione e l’approccio innovativo al design & engineering che G.M.P. Group mette a disposizione rappresentano aspetti cruciali in questo contesto di rilancio. Questo nuovo approccio, fondamentale per la creazione di prodotti d’avanguardia, prende forma attraverso l’attività del team che compone la nuova divisione HPE-LAB (High Performance Engineering), dove le idee diventano autentici capolavori dal fascino made in Italy.

Antera, ke parole di Marco Mancin, CEO di G.M.P. Group:

“Dagli anni Novanta Antera è sempre stato un punto di riferimento nel settore dei cerchi in lega. Oggi, per riportarlo ai livelli di eccellenza e di prestigio dei quali è stato protagonista per anni, abbiamo approntato un importante piano industriale quinquennale che certamente darà nuovo lustro al Marchio attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e identificativi e a un processo di internazionalizzazione concreto”.

G.M.P. Group Srl, con sede in provincia di Bergamo, è azienda leader a livello internazionale per la produzione di cerchi in lega per il settore automotive. La sede aziendale si estende su un’area di oltre 27.000 mq, dei quali più di 16.000 mq dedicati ai reparti produttivi e 500 mq agli uffici e conta al suo attivo 150 dipendenti altamente specializzati.

L’esordio di Antera

I modelli della nuova collezione Antera 2024 verranno ufficialmente svelati durante la Design Week di Milano, in programma dal 14 al 21 aprile.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 25 Marzo 2024