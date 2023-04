Tesla Model 2 sarà l’elettrica per superare tutto e tutti?

Tesla Model 2 minaccia di essere una delle protagoniste assolute della svolta decisiva verso la auto elettrica di massa.

La piccola di Elon Musk, attesa dopo il 2025, data cruciale per l’arrivo di vetture popolari a batterie, come annunciato dal Gruppi Volkswagen, Renault, candida il Marchio a nuovi traguardi.

Il Masterplan 3, la terza fase di sviluppo del Costruttore, porterà alla realizzazione di nuove batterie, più compatte e con una maggiore densità energetica, quindi più leggere ed efficienti, motori meno più economici, una piattaforma evoluta e meno cara.

In generale, consentendo una riduzione dei costi industriali. Si aggiunge la realizzazione di una Gigafactory per la costruzione di vetture in Messico.

Tesla Model 2, una corsa speciale

Bingo. Una serie di fattori che potrebbero fissare il prezzo di Model 2 a 25.000 dollari negli USA.

In Europa potrebbero diventare 30.000 euro, ma se per gli americani sarà una “piccola” per gli europei sarà una Segmento C, quasi una media, lunga circa 4,3 metri, come una Volkswagen Golf, ma con uno spazio interno nettamente superiore, per abitabilità e/o capacità di carico.

Ciò grazie ai minori ingombri del gruppo moto-propulsore realizzato su una piattaforma elettrica nativa.

Proprio per questo potrebbe trattarsi, come ipotizza Quattroruote , non di una berlina, ma di una crossover: una ruote alte, o un city Suv se preferite.

Una sorta di Model Y in scala ridotta, più costosa di una berlina, ma molto più polivalente. Con queste premesse Tesla Model 2 si candida a diventare potenzialmente rivoluzionaria.

Con una prospettiva di produzione di 4 milioni di esemplari l’anno, prodotti in Messico, a Berlino e a Shanghai, che farebbero diventare Tesla Model 2 una delle automobili più vendute al mondo in assoluto.

Catapultando la Casa di Elon Musk, che continua in ogni modo ad archiviare primati di vendite , nel novero dei più importanti Costruttori automobilistici in assoluto.

Quanto costa un pieno con la Tesla? Tesla Model 3 base ha una batteria da 55 kWh. Presso i Tesla Supercharger il costo dell’energia è 0,66 euro/kWh. Il pieno costa quindi 36,3 euro per 491 km di autonomia dichiarati Quanto costa la Tesla più economica? Tesla Model 3 è la più economica, il prezzo parte da 41.490 euro

Ultima modifica: 6 Aprile 2023