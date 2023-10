Subaru alla Fiera Internazionale Fuoristrada

Subaru parteciperà alla Fiera Internazionale del Fuoristrada (FIF 2023). L’evento, giunto alla terza edizione e organizzato dalla Federazione Italiana Fuoristrada, si svolgerà in Versilia da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, con un’area espositiva sul lungomare di Viareggio e due aree “Experience” dedicate ai test drive off-road: EXP1 nel comune di Massarosa e EXP2 nelle immediate vicinanze dell’area expo. A questo si aggiunge anche la possibilità di partecipare a dei tour del Monte Serra e alla scoperta delle Cave del Corchia.

La Fiera Internazionale del Fuoristrada è una manifestazione per gli appassionati del mondo off-road (ma non solo), per vivere passione e natura a 360° e contraddistinta da “4E”, le quattro parole d’ordine: esperienza, esposizione, ecosostenibilità, esclusività. Un evento dinamico e interattivo, che offre ai visitatori emozioni e suggestioni a bordo di veicoli 4×4 in una cornice d’eccezione totalmente naturale.

I tre modelli Subaru in esposizione al FIF: Outback, Solterra e Forester.

La Casa delle Pleiadi sarà presente nell’area espositiva con tre modelli: Outback, Forester – entrambe nella versione 4DVENTURE – e Solterra, quest’ultima anche con la livrea della Subaru Driving School, la scuola di pilotaggio ufficiale della Casa giapponese.

La prima BEV del costruttore nipponico sarà in mostra insieme agli altri due modelli a ruote alte della Casa, tutti dotati dell’immancabile trazione integrale, la tecnologia che contraddistingue le auto della Casa delle Pleiadi da oltre 50 anni.

Mezzo secolo di continua ricerca e sviluppo che hanno dato vita al Symmetrical AWD, una trasmissione simmetrica abbinata a un motore Boxer – altro elemento distintivo del brand – montato longitudinalmente e posizionato in linea con esso. Il baricentro basso fornito dal Boxer e il bilanciamento del peso superiore garantito della trasmissione simmetrica massimizzano la stabilità e la trazione intrinseche all’AWD, offrendo le prestazioni di guida eccezionali in una varietà di condizioni atmosferiche e stradali che caratterizzano le Subaru.

La trazione integrale resta l’elemento distintivo anche della nuova Solterra che sarà possibile testare all’interno dell’area EXP2 della Fiera Internazionale del Fuoristrada. La nuova BEV, Forester e Outback saranno a disposizione dei visitatori per dei test drive su percorso fuori strada con i preziosi consigli dei piloti della Subaru Driving School. I visitatori del FIF 2023 potranno registrarsi per effettuare un test drive presso lo stand ufficiale dell’organizzazione della fiera.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 10 Ottobre 2023