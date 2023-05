Tutto il meglio della Sardegna per ASI Circuito Tricolore

Si terrà in Sardegna dal 19 al 21 maggio la quinta delle quindici tappe di ASI Circuito Tricolore, il format di prestigio dell’Automotoclub Storico Italiano per la comunicazione e la valorizzazione del turismo a bordo di auto e moto storiche. Da un’isola all’altra: dopo il grande successo del Giro di Sicilia tocca all’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna con la 16^ edizione della Coppa Gentlemen Sardi portare la passione per il motorismo storico in mezzo alla gente e nei luoghi più suggestivi d’Italia.

Il programma in Sardegna

A 101 anni dalla prima e unica edizione della “Corsa Gentlemen Sardi”, si rinnova sull’Isola dei Quattro Mori la presenza delle auto più iconiche lungo un percorso che si sviluppa tra le province di Cagliari, Ogliastra e Nuoro. La partenza è da Tortolì, con attraversamento dei comuni di Arbatax, Loceri, Jerzu e Castiadas, per concludersi domenica 21 maggio con la passerella nella centralissima via Roma a Cagliari.

Tanta storia, dunque, e tanta voglia di vivere insieme il proprio amore per l’automobilismo storico, ma anche tanto turismo, cultura e folklore. Gli entusiasti organizzatori, infatti, hanno studiato prove d’abilità e una full immersion nella tradizione sarda con spettacoli e rappresentazioni tipiche per coinvolgere gli equipaggi giunti da numerose regioni d’Italia, a testimonianza dell’impegno profuso per mostrare al pubblico quanto di più bello la Sardegna ha da offrire.

Tra le auto al via, che rappresentano il meglio del patrimonio motoristico internazionale con brand come Alfa Romeo, Lancia, Porsche e Maserati, si possono citare alcune vetture particolari, come quelle della Polizia di Stato provenienti dall’Autocentro di Cagliari e di Padova, e una dei Carabinieri direttamente dal Comando di Roma.

Uno spettacolo assicurato che ASI Circuito Tricolore racconterà in tutte le sue fasi salienti e che supporta grazie al sostegno di partners fondamentali come Catawiki, Credem, Europ Assistance Italia S.p.A., Glasurit, Mafra, Per Te – Tua Assicurazioni, Ruoteclassiche e Sparco.

“La promozione turistica della Sardegna – ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione della Coppa Gentlemen Sardi – passa anche attraverso le manifestazioni caratterizzate da aspetti storico-culturali, come quella che vede protagoniste le auto storiche. La Regione ha colto un’altra importante opportunità per consolidare il progetto di destagionalizzazione dei flussi turistici e allungare la stagione.”

