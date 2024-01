Record di vendite per Kia in Europa nel 2023

Kia corre veloce. La Casa coreana ha messo a segno nel 2023, in Europa, la migliore performance di vendite di sempre con 572.297 unità. L’incremento in percentuale rispetto all’anno precedente è stato del 5,4% con la quota di mercato in Europa rimasta saldamente al 4,5%.

La crescente domanda di veicoli elettrificati Kia ha contribuito in modo sostanziale all’incremento delle vendite

I veicoli elettrificati, compresi quelli dotati di propulsione ibrida, ibrida plug-in, nonché i veicoli elettrici, hanno conquistato il ragguardevole risultato di 217.145 unità vendute, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e rappresentando il 37,9% delle vendite totali del 2023. Si tratta di un risultato record previsto in ulteriore crescita in concomitanza con il lancio in tutta Europa di Kia EV9.

Kia Sportage con 165.354 unità immatricolate si è rivelato il modello più apprezzato del brand in Europa. La gamma Ceed ha venduto 87.246 unità e il crossover Niro si è classificato terzo con 73.582 unità vendute.

Le vendite di veicoli esclusivamente elettrici sono aumentate sensibilmente, segnando un più 22,7%, grazie alle 80.999 unità vendute nel 2023. La nuovissima Kia Niro EV ha venduto 40.074 unità, seguita dalla pluripremiata EV6 con 36.195 unità. Il grande SUV EV9, nonostante le vendite siano iniziate sul finire dell’anno, ha già totalizzato 2.843 unità vendute mentre l’e-Soul 1.887 unità.

Lo stabilimento europeo di Zilina (Slovacchia) ha prodotto il più alto numero di veicoli di sempre

Lo scorso anno dallo stabilimento produttivo di Zilina, in Slovacchia, sono usciti più di 350.000 veicoli. Questo numero significa un aumento del 12% della produzione, rispetto al 2022, e conferma la presenza di successo e la caratura del brand Kia in Europa. Il 60% delle auto prodotte in Europa nel 2023 ha riguardato la quinta generazione di Sportage. Le diverse versioni della famiglia Ceed hanno rappresentato il restante 40% della produzione europea.

Kia Slovacchia ha inoltre prodotto più di 507.000 motori nel 2023, incluso il 7milionesimo propulsore, the jubilee power unit. Questo rappresenta un aumento di oltre il 10% su base annua della produzione motori.

Kia Charge sostiene l’ambizione dell’azienda di divenire electric mobility brand

Kia Charge apre a nuove opportunità nella ricarica dei veicoli elettrificati con la garanzia di energia verde, per una procedura di ricarica totalmente rispettosa dell’ambiente. Kia Charge ha raggiunto alla fine del 2023 importanti nuovi traguardi con oltre 95.000 registrazioni, con un incremento del 54% rispetto all’anno precedente. La diffusione dei punti di ricarica è cresciuta del 63% (ora sono più di 643.000) rispetto al 2022. IONITY, partner e operatore di Kia, ha recentemente annunciato, a questo proposito, che la propria rete ora comprende circa 600 aree di ricarica e più di 3.300 punti di ricarica HPC (High Power Charging) distribuiti in 24 Paesi europei.

L’Europa ha contribuito significativamente al nuovo record globale di vendite

Il 2023 ha visto Kia raggiungere nuovi record di vendite anche su scala globale. L’anno appena trascorso è stato chiuso con il ragguardevole risultato di 3,1 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Kia Europe ha contribuito per il 18,5% del totale, evidenziando la sua forte ascesa in Europa. Le vendite a livello globale hanno fatto registrare un aumento del 6,3% rispetto allo scorso anno. Per il 2024 Kia si è posta l’obiettivo complessivo di vendita di 3,2 milioni di veicoli. Suddivisi per aree geografiche il brand ha in programma di vendere 530.000 unità in Corea e 2.663.000 veicoli nel resto del mondo.

Kia prevede di aumentare il valore per i clienti e la sua redditività, consolidando ulteriormente quest’anno la propria posizione di leadership nel mercato globale dei veicoli elettrici attraverso il lancio di nuovi modelli elettrici, incrementando l’attrattiva dei suoi prodotti con tecnologie di connettività migliorate e approntando il business dei PBV. Con questi obiettivi, l’azienda continuerà la sua crescita e il suo percorso per divenire un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Ultima modifica: 19 Gennaio 2024