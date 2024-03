Rc Auto, Federcarrozzieri “in due anni tariffe in aumento del +10,5%”

Il costo medio di una polizza Rc auto è salito in Italia del +10,5% negli ultimi due anni. Un trend al rialzo che si riscontra sia in Europa, sia nel resto del mondo, con le tariffe assicurative aumentate sensibilmente in tutti i continenti.

I dati arrivano da Ferdercarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha messo a confronto i prezzi dell’Rc auto nelle singole province italiane e all’estero.

A gennaio, secondo l’ultimo report dell’Ivass, il costo medio della polizza si è attestato in Italia a 389 euro, contro i 352 euro di gennaio 2022, con una crescita netta del +10,5% negli ultimi due anni e un maggior esborso pari a +37 euro ad assicurato – analizza Federcarrozzieri – Gli automobilisti italiani pagano di più rispetto a Germania e Spagna, dove il costo medio dell’Rc auto nel 2023 è stato rispettivamente di circa 304 euro e 371 euro, e quasi quanto la Svezia (397 euro). Più costoso assicurare l’auto in Francia e Regno Unito, dove la spesa annuale è di circa 635 euro.

Tra i paesi con le tariffe più basse figurano la Grecia (145 euro all’anno), l’Ungheria (134 euro) e la Polonia (120 euro). In Russia basta l’equivalente di 72 euro annui per assicurare la propria autovettura, mentre negli Stati Uniti la spesa varia da una media di 428 euro per la polizza stradale con copertura minima, ai 1.847 euro della polizza con copertura completa (furto, incendio, danni a terzi, ecc.) – emerge dallo studio di Federcazzorrieri.

“Tutti i paesi monitorati, tuttavia, sono accumunati da uno stesso fenomeno: il forte incremento delle tariffe Rc auto sia nel 2023, sia nei primi mesi del 2024, con incrementi che in alcuni casi superano il 25% su base annua, nonostante una riduzione generalizzata della incidentalità stradale – spiega il presidente Davide Galli – Sul banco degli imputati, in Italia come all’estero, il forte rincaro dei pezzi di ricambio per le automobili, che da un lato ha allungato i tempi delle riparazioni, dall’altro ha comportato un incremento dei costi per gli interventi pagati dalle compagnie di assicurazioni a seguito di sinistro stradale“.

“Prima la guerra in Ucraina, poi i problemi logistici sul fronte dei trasporti internazionali, hanno creato un effetto domino sui listini al punto che dal 2021 ad oggi in Italia i prezzi dei ricambi sono aumentati in media del +48%. Incrementi che comportano maggiori costi per le imprese assicuratrici poi scaricati sugli automobilisti attraverso un rialzo delle tariffe Rc auto”.

“Ma non solo: le compagnie stanno sempre più adottando politiche di canalizzazione forzata della riparazione che danneggiano gli assicurati, come la scelta di utilizzare società broker delle riparazioni, cioè strutture che a titolo oneroso fanno da intermediari tra la compagnia che paga il danno e il riparatore che effettua la riparazione, prassi che fa lievitare il costo dei sinistri, allungando la filiera delle riparazioni, con effetti negativi sulle tariffe Rc auto pagare dagli assicurati”.

Sul fronte italiano, ben 3 province superano a gennaio la soglia dei 500 euro a polizza – analizza Federcarrozzieri – E’ il caso di Napoli, dove l’Rc auto costa in media 560 euro, Prato (553 euro) e Caserta (500 euro).

La Toscana piazza ben 6 città nella top ten del caro-polizza, mentre Enna risulta la provincia più conveniente, con una tariffa annua da 287 euro.

RC auto, confronto con le altre nazioni (costo medio polizza auto 2023)

Italia 389 euro (gennaio 2024)

Germania 304 euro

Spagna 371 euro

Svezia 397 euro

Uk 634 euro

Francia 635 euro

Grecia 145 euro

Ungheria 134 euro

Polonia 120 euro

Russia 72 euro

Usa da 428 euro (copertura minima a 1.847 euro (copertura totale)

RC auto, classifica delle città con i prezzi più elevati a gennaio 2024

Provincia Premio

medio Napoli 560,183 Prato 553,769 Caserta 500,352 Pistoia 486,142 Firenze 475,988 Massa-Carrara 471,439 Lucca 459,485 Pisa 451,105 Genova 442,386 Roma 442,261 Latina 426,736 La Spezia 418,946 Foggia 417,42 Salerno 417,193 Bologna 415,782 Torino 415,172 Crotone 410,832 Ancona 409,401 Macerata 404,801 Reggio di Calabria 404,53 Livorno 403,628 Brindisi 403,115 Ravenna 401,73 Rimini 400,667 Rieti 397,45 Barletta-Andria-Trani 396,699 Cagliari 396,354 Modena 395,358 Venezia 394,797 Bari 393,312 Taranto 392,057 Catania 390,122 Fermo 389,697 Reggio nell’Emilia 388,937 Messina 388,648 Vibo Valentia 387,997 Piacenza 382,892 Pesaro e Urbino 382,212 Parma 382,056 Padova 381,732 Treviso 381,154 Como 380,994 Perugia 380,589 Terni 378,905 Milano 375,506 Pescara 375,346 Palermo 373,635 Forli-Cesena 372,654 Grosseto 371,269 Benevento 370,035 Ascoli Piceno 369,539 Monza e della Brianza 368,71 Varese 367,183 Siracusa 365,269 Bolzano 365,007 Imperia 364,404 Ferrara 363,439 Avellino 362,989 Brescia 362,233 Sassari 361,598 Frosinone 361,583 Verona 360,742 Savona 359,813 Vicenza 359,637 Ragusa 357,413 Pavia 357,339 Arezzo 354,946 Teramo 353,848 Alessandria 350,403 Trapani 349,976 Isernia 349,253 Lecco 349,092 Bergamo 348,869 Cremona 348,651 Siena 347,919 Lodi 347,515 Lecce 347,368 Rovigo 344,984 Nuoro 344,432 Trieste 344,023 Catanzaro 341,671 Matera 339,731 L’Aquila 339,583 Viterbo 338,959 Sud Sardegna 338,948 Caltanissetta 338,018 Mantova 336,152 Belluno 334,911 Sondrio 333,211 Chieti 332,902 Cuneo 329,209 Novara 328,544 Asti 328,157 Cosenza 327,586 Trento 320,984 Vercelli 320,927 Verbano-Cusio-Ossola 319,499 Udine 319,084 Biella 316,407 Agrigento 316,207 Gorizia 315,52 Pordenone 312,116 Campobasso 312,069 Aosta 310,584 Potenza 299,107 Oristano 297,746 Enna 287,36

Ultima modifica: 25 Marzo 2024