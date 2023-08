Asaps, Osservatorio Pedoni, 227 vittime da gennaio 2023

Pedoni vittime della strada, la tragedia continua. ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, in collaborazione con Sapidata, presenta il report in tempo reale dell’Osservatorio Pedoni, con i dati che vedono il decesso sulle strade italiane di ben 227 utenti dal 1° gennaio al 30 luglio 2023.

Questo dato è parziale e non tiene conto dei gravi feriti che molto spesso perderanno la vita negli ospedali anche a distanza di mesi. Istat infatti conta solo i decessi nei primi trenta giorni dal sinistro. Nell’ultima settimana sono stati 7 i decessi tra gli utenti più vulnerabili, con ben 4 decessi in Campania.

Molti pedoni sono stati uccisi nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli. O addirittura mentre camminavano tranquilli sul marciapiede.

Il Lazio non è una regione per pedoni in questo periodo

Nel Lazio è una vera strage con 39 decessi, quasi un quinto del totale, di cui ben 20 a Roma. Seguono il Veneto e la Lombardia con 24 decessi. Nell’ultima settimana in Campania ci sono stati 4 pedoni uccisi che portano questa regione al terzo posto in Italia, segue l’Emilia Romagna con 21.

Suddivisi per mese sono avvenuti 53 decessi a gennaio, 36 a febbraio, 31 a marzo, 18 nel mese di aprile, che ha avuto un trend migliore rispetto ai tre mesi precedenti. Poi sono 21 i decessi accertati a maggio, mentre sono diventati 32 quelli di giugno e ben 36 quelli di luglio che prosegue con una scia di sangue da nord a sud d’Italia. Dall’analisi ASAPS emerge che nei mesi di giugno e luglio 2023 sono deceduti più pedoni dell’anno 2022, secondo i dati appena pubblicati dall’ISTAT, erano infatti morti 28 pedoni a giugno e 35 a luglio. Sono morti complessivamente 143 uomini e 84 donne.

Dal report ASAPS gli anziani sono quelli più indifesi, ben 107 pedoni avevano più di 65 anni (oltre il 45%). Purtroppo 10 pedoni avevano meno di 18 anni, di cui due deceduti ad aprile, uno a giugno, un piccolo in Veneto e una bimba di appena sei anni, scappata dalla guerra in Ucraina e morta a Potenza, entrambi a luglio. ASAPS, al fine di sensibilizzare sempre più sul tema della sicurezza stradale, ha attivato la geolocalizzazione aggiornata in tempo reale con i luoghi degli omicidi stradali, con il dettaglio delle vie, l’età del pedone e il veicolo investitore.

Ultima modifica: 2 Agosto 2023