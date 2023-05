Maserati V8, addio a fine 2023 allo storico motore del Tridente

Maserati dice addio al motore V8, che ha caratterizzato per molto tempo alcuni dei modelli più prestigiosi. Il propulsore a partire dalla fine del 2023 uscirà ufficialmente di scena dalla produzione.

Le parole di Davide Grasso, CEO del Tridente, alla Motor Valley Fest nion ganno lasciato dubbi:

“Un cambiamento epocale, che riguarda in primis il passaggio dal motore a combustione a quello elettrico. Maserati sarà il primo marchio della Motor Valley a passare completamente all’elettrico e dall’anno prossimo non produrremo più i motori otto cilindri a V. I nuovi motori elettrici garantiscono assoluta competitività ed eccellenza, così come garantito dai nostri motori a combustione fino ad oggi“.

Maserati V8, una coppia per l’addio

Gli ultimi due modelli con l’otto cilindri a V, in questo caso con una potenza di 580 cavalli, saranno Ghibli 334 Ultima e il Levante V8 Ultima.

Maserati avrà entro il 2025 una versione elettrica per ogni modello e il Marchio sarà full-electric entro il 2030.

GranTurismo Folgore w Grecale Folgore, il primo SUV totalmente elettrico, sono i primi alfieri di questo di cambiamento epocale.

Fine corsa per il Maserati V8

Dal 1959, anno in cui nacque la Maserati 5000GT, prima vettura a montare il possente propulsore, sono state prodotte e vendute nel mondo oltre centomila unità con motore 8 cilindri.

Le edizioni di finali di Maserati Trofeo, Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima, verranno svelate in occasione dell’evento internazionale Goodwood Festival of Speed, a luglio 2023.

Ultima modifica: 12 Maggio 2023