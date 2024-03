Maserati MCXtrema in pista prima della consegna

Maserati MCXtrema, la MC20 più potente con i suoi 740 cavalli, continua i test in pista in vista della consegna del primo esemplare alla fine dell’estate di quest’anno.

Si tratta di una supersportiva speciale, realizzata in 62 esemplari omologati esclusivamente per l’uso in circuito.

Maserati MCXtrema ha completato on febbraio la prima uscita ufficiale, presso l’Autodromo Varano de’ Melegari (Parma), portata in pista da Andrea Bertolini, chief test driver Maserati.

Lo shakedown e i successivi appuntamenti per affinare la performance sono stati il teatro ideale per sprigionare tutta la potenza del motore V6 3,0 litri biturbo da 740 CV (540 kW) derivato dal motore Maserati Nettuno, portato a un livello superiore.

Le parole di Andrea Bertolini, Chief test driver Maserati su MCXtrema:

“Ciò che rende grande quest’auto è l’eccellente lavoro di squadra, che si traduce in una sportiva del futuro. Con MCXtrema abbiamo alzato ulteriormente l’asticella dello sviluppo, lavorando in ottica pista e tenendo sempre conto delle esigenze del cliente Maserati, che rimane al centro del nostro lavoro e al quale questa vettura è dedicata. Gli interni sono stati disegnati intorno al pilota; abbiamo sviluppato un abitacolo che fosse una via di mezzo tra un caccia e una monoposto di Formula 1. MCXtrema è una evoluzione di MC20 non omologata per la strada: sulla supersportiva per eccellenza del Tridente avevamo già messo a punto un lavoro maniacale con l’handling e nell’architettura generale, per arrivare quindi alla sua versione più estrema ed esaltante. MCXtrema è un’emozione da guidare, diversa da qualsiasi altra macchina”.

Il programma di personalizzazione MCXlusiva

I clienti di MCXtrema si preparano a ricevere qualcosa di incredibilmente unico.

Fin dalle prime fasi di realizzazione della vettura ciascun cliente di MCXtrema è stato personalmente accompagnato da Maserati alla scoperta della nascita dell’auto, studiando e curandone insieme ogni minimo dettaglio, nella migliore esperienza tailor-made che una macchina può offrire.

MCXlusiva è il nome del programma di personalizzazione Maserati riservato ai 62 clienti della “belva”, dedicato e pensato per far vivere loro un’esperienza senza precedenti.

Maserati ha studiato tutto nei minimi particolari, facendo sì che i futuri possessori dell’auto da pista attualmente più potente del marchio modenese potessero sentirsi parte di qualcosa di veramente esclusivo sotto tutti i punti di vista.

In aggiunta all’elegante livrea nella colorazione Blue Xtrema creata ad hoc per questo capolavoro a quattro ruote, il programma MCXlusiva offre la possibilità di customizzare la propria vettura in tre varianti, ognuna con una propria identità e anima racing, create dal Centro Stile Maserati: Tech Beast, Corse, Speed Beast.

Sulla macchina la personalizzazione prosegue con la scelta di due diverse opzioni per il colore dei cerchi, Matte Black o Grigio Corsa Bright, e di tre versioni per il sedile: Blue, Black, o Ice.

Ai più creativi è dedicata invece la variante BEASTspoke, che aggiunge il vezzo di scegliere il proprio numero da apporre sulla livrea e quello di scegliere il colore delle impugnature al volante.

Ulteriore dettaglio di personalizzazione è la targhetta “One of 62” posta all’interno dell’abitacolo, dove incidere il proprio nome o qualsiasi altra ispirazione il cliente di MCXtrema abbia voglia di portare con sé in pista.

I servizi esclusivi della MCXperience

Maserati ha pensato di rendere ancora più distintivo l’universo dei possessori di MCXtrema con MCXperience, una customer experience pensata per offrire una serie di servizi riservati ai clienti della “belva”: un club esclusivo, che permetterà di immergersi totalmente nel mondo racing Maserati, affiancati da piloti professionisti e dal servizio tecnico Maserati Corse Services.

MCXperience offrirà inoltre il servizio Concierge, l’accesso a esperienze on-track e l’MCXtrema kit disegnato insieme al Centro Stile Maserati, per vestire al meglio i panni del pilota di MCXtrema.

Ultima modifica: 26 Marzo 2024