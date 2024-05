Lancia Ypsilon 2024, prova della ibrida e della elettrica

Lancia Ypsilon, ibrida con sistema a 48 Volt ed elettrica, arriva finalmente su strada. La nuova generazionecompletamente elettrificata della cittadina chic per eccellenza è operativa, sarà in concessionaria da metà giugno con grandi ambizioni.

Figlia di un progetto concepito nel 2021, poco dopo nascita di Stellantis, rappresentata la testata d’angolo del rinascimento di Lancia, voluto da Ceo del Gruppo, Carlos Tavares “Abbiamo deciso di dare un futuro a questo fantastico Marchio che parevaspacciato” e orchestrato da Luca Napolitano, amministratore delegato Lancia.

Abbiamo provato nuova Lancia Ypsilon a Torino e dintorni, in Piemonte, la sua “casa”, dove è stata disegnata e ingegnerizzata e portata in pista a Balocco (sarà assemblata a Saragozza).

La versione attuale finirà la produzione a giugno, per un passaggio di consegne epocale.

Nuova Lancia Ypsilon è una compatta a cinque porte di lusso del Segmento B, unica nella gamma Stellantis, lunga 4,08 metri, 20 centimetri in più della generazione uscente.

Nata per la città, ma dotata di una ottima abitabilità interna anteriore, adatta anche ai lunghi viaggi. Dotata di numerosi vani portaoggetti.

Salto generazionale, con un design d’impatto. Dal vivo i fari posteriori in stile Lancia Stratos rubano la scena. Impossibile confonderla, anche negli interni.

Tutte le versioni hanno il doppio schermo da 10,25 pollici, per strumentazione e infotainment, il coffe table al centro della plancia per caricare lo smartphone e il sistema SALA, acronimo di Sound Air Light Augmentation, l’infotainment che raccoglie le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, permettendo di regolare l’ambiente interno, con tocco di un pulsante.

Tocchi speciali, parecchie carte calate sul tavolo. Come ilvelluto in filato riciclato con trama a cannelloni, che ricorda il mitico “panno Lancia”.

Tre gli allestimenti, Ypsilon, LX e Cassina, sin dalla base con la dotazione di serie tra le più ricche della categoria, con farli a Led anteriori e posteriori, climatizzatore automatico, Adas adatti alla città, sensori di parcheggio posteriori, il Sistema Sala, Apple CarPlay e Android Auto Wireless.

Lancia Ypsilon ibrida ed elettrica: come vanno

Su strada la spartito è di alto livello, nuova Lancia Ypsilon beneficia della piattaforma CMP di Stellantis ottimizzata. Forte di una insonorizzazione dedicata, una sorta di “scudo”, di sospensioni e sterzo tarati per fornire agilità e facilità di guida in città, ma una risposta pronta e divertente sul misto.

I percorsi collinari nei pressi di Superga hanno il comportamento dinamico ecumenico della vettura.

Le due anime, ibrida ed elettrica, sono complementari. Ypsilon col sistema mild hybrid 48 Volt, col 1.2 turbo benzina da 100 cavalli e 205 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a doppia frizione sul quale è innestato un propulsore elettrico da 29 cavalli, regala uno spunto pronto.

Può partire in elettrico, muoversi a basse velocità o veleggiare a zero emissioni, sempre col motore pronto a intervenire. Il tre cilindri, dotato di catena di distribuzione e non più della meno affidabile cinghia a bagno d’olio, ha un carattere vispo.

Lancia Ypsilon ibrida Accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi. Le percorrenze si assestano vicine ai 18 km/litro: molto interessanti. Significa quasi 800 km con un pieno, essendo il serbatoio da 44 litri.

Ypsilon elettrica con i suoi 156 cavalli e 260 Nm di coppia ha un sprint molto superiore (0-100 km/h in 8”2) molto lesta nelle riprese. Il silenzio a bordo regna sovrano, esaltato da un comfort eccellente per la categoria. L’autonomia dichiarata è di 403 km. Da colonnine ultra rapide DC può passare in 24 minuti dal 20% all’80% della carica.

Il prezzo di Lancia Ypsilon ibrida parte da 24.900 euro, che scendono a 20.900 euro con il massimo degli incentivi, mentre Ypsilon elettrica parte da 34.900 euro è può arrivare fino a 22.900 euro con il massimo dei bonus. È disponibile anche a rate a partire da 139 euro al mese.

Ultima modifica: 27 Maggio 2024