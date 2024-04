Lamborghini Urus SE, il debutto in Cina

Lamborghini Urus SE , il super Suv ibrido plug-in da 800 cavalli della Casa di Sant’Agata Bolognese , ha debuttato al Salone di Pechino.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini l’ha presentata così: “È un piacere presentare le nostre ultime creazioni a questo importante appuntamento dell’industria automotive. Dodici anni fa, sempre qui a Pechino, ebbi l’onore di presentare al mondo la concept car di Urus, sancendo così la nascita di un nuovo segmento che ha racchiuso l’anima di una supersportiva nel corpo di un SUV”.

“Fin dal suo lancio, Urus è diventata uno dei modelli Lamborghini di maggior successo, ergendosi come terzo pilastro della nostra gamma e confermando la lungimiranza della nostra visione. Oggi assistiamo all’evoluzione del Super SUV. La nuova Urus SE è il più potente SUV in commercio e inaugura un nuovo capitolo della nostra storia di successo, segnando un significativo passo avanti nell’ambito di ‘Direzione Cor Tauri’, la nostra strategia di elettrificazione“.

Lamborghini Urus SE, le caratteristiche

Lamborghini Urus SE dispone un motore V8 biturbo da 4,0 litri di nuova concezione che eroga 620 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. In sinergia con il propulsore elettrico, il sistema genera una potenza totale di 800 CV e una coppia totale di 950 Nm. Anche il nuovo sistema di ripartizione elettrica della coppia longitudinale, in posizione centrale, è stato installato per la prima volta su Urus SE, a complemento del nuovo differenziale autobloccante a controllo elettronico installato sul retrotreno, per consentire il sovrasterzo “on demand” e assicurare la stessa esperienza di guida delle iconiche supersportive Lamborghini.

Grazie ai suoi “due cuori” – termico ed elettrico – Urus SE vanta i migliori valori di coppia e potenza del segmento e una riduzione delle emissioni dell’80%. Associando le modalità di guida di Urus a quattro nuove EPS (Electric Performance Strategies), offre un totale di undici opzioni ed è in grado di percorrere oltre 60 km in modalità elettrica.

Accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0-200 km/h in 11,2 secondi. La velocità massima è di 312 km/h.

Urus SE ridefinisce i canoni stilistici di un Super SUV, presentando nuove soluzioni di design a partire dalla inedita firma luminosa dei gruppi ottici anteriori. Il cofano è connotato da un design flottante, in linea con il concept di Revuelto, mentre il portellone del vano bagagli si ispira a Gallardo, con gruppi ottici posteriori collegati alle luci a “Y” e un nuovo diffusore che vanno ad armonizzare le linee della silhouette posteriore.

Urus SE rende omaggio al design classico dimostrando, nel contempo, tutta la sportività di un Super SUV grazie a una serie di soluzioni innovative. Il design degli interni, arricchito da un touchscreen centrale da 12.3” con una nuova interfaccia, permette una migliore interazione tra il conducente e il sistema digitale, secondo il concept “Feel Like a Pilot“.

Urus SE offre anche una serie di esclusive opzioni di personalizzazione Ad Personam, con oltre 100 opzioni cromatiche per la carrozzeria e 47 combinazioni di colori con quattro tipi di ricami per gli interni. Possibilità infinite di renderla unica.

Lamborghini Urus SE, le foto al Salone di Pechino

Chi è il prorietario della Lamborghini? Lamborghini fa parte del Gruppo Volkswagen (Audi) dal 1998. Quale è la Lamborghini più potente? La Lamborghini più potente è la Revuelto con 1.015 cavalli.

Ultima modifica: 28 Aprile 2024