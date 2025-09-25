Lamborghini Diablo, la formidabile icona compie 35 anni

Nel 1990, l’arrivo della Diablo ha inaugurato una nuova era per Lamborghini. Raggiungendo i 325 km/h, stabilÃ¬ un primato assoluto tra le automobili stradali dellâ€™epoca. Oggi, la supersportiva celebra i suoi 35 anni di esistenza.

La genesi dell’automobile risale al 1985 con il Progetto 132. L’obiettivo dichiarato era forgiare l’auto piÃ¹ veloce al mondo. Nacque per diventare l’erede diretta della Countach.

I primi disegni affilati vennero perfezionati dall’ingresso di Chrysler nel 1987. Il Marchio definÃ¬ una silhouette armoniosa e futuristica. L’aspetto finale includeva un imponente posteriore e le inconfondibili portiere a forbice.

L’abitacolo offriva sportivitÃ unita a un sorprendente comfort. Il debutto commerciale fu un successo immediato. Molti ordini giunsero prima della presentazione a Monaco.

Il nome evoca una leggenda della corrida spagnola del 1869. Diablo fu un toro che combattÃ© tenacemente il matador JosÃ© de Lara.

Potenza rstrema e ingegneria all’Avanguardia

Il potente motore V12 da 5,7 litri erogava 492 cavalli. Generava una coppia massima di 580 Nm. Accelerava da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. L’auto stabilÃ¬ il nuovo record di velocitÃ toccando i 337 km/h a NardÃ².

La costruzione del telaio impiegava tubolari d’acciaio. Per la prima volta su un’automobile di serie, si utilizzarono inserti in fibra di carbonio. Tali componenti erano affiancati da alluminio e acciaio.

Sospensioni raffinate garantivano una dinamica senza precedenti. Il Costruttore abbinÃ² le prestazioni assolute a un comfort innovativo. Erano inclusi sedili regolabili e un impianto stereo Alpine. Lusso e potenza si fondevano in un’unica opera.

Dalla trazione totale all’era Audi

Durante i suoi 11 anni, l’automobile conobbe numerose varianti. Nel 1993, la versione VT (Viscous Traction) introdusse la trazione integrale. L’innovazione migliorÃ² la stabilitÃ e la sicurezza di guida.

La trazione integrale divenne da allora elemento tipico di tutte le V12 del Marchio. Nello stesso anno, la SE30 celebrÃ² il 30Â° anniversario della Casa. Il suo motore raggiungeva la potenza di 525 cavalli.

La versione Jota spinse l’erogazione fino a 596 cavalli. Il 1995 vide l’introduzione della VT Roadster, la prima V12 scoperta.

Con l’acquisizione da parte di Audi nel 1998, l’auto subÃ¬ un profondo restyling. I tradizionali fari a scomparsa furono sostituiti da nuovi fari fissi. ArrivÃ² il sistema ABS e la cilindrata del V12 fu elevata a 6 litri.

Il nuovo design fu curato da Luc Donckerwolke, primo Chief Designer del Marchio nell’epoca Audi. Le versioni VT 6.0 e 6.0 SE rappresentarono l’evoluzione finale. La versione GT del 1999 portÃ² la potenza a 575 cavalli.

Il mito duraturo e il Polo Storico

La Diablo ha lasciato un segno indelebile anche fuori dall’asfalto. Lâ€™auto Ã¨ presente in film, show televisivi e videogiochi. Apparve in Scemo & piÃ¹ scemo nel 1994, guidata da Jim Carrey.

L’automobile ha anticipato il programma “Ad Personam”. Erano disponibili piÃ¹ di 60 colorazioni personalizzabili. Il colore rosso fu il piÃ¹ popolare, scelto per oltre 550 esemplari.

L’auto stabilÃ¬ un record assoluto di vendite per il Costruttore fino al 2001. Con 2.903 unitÃ prodotte, rafforzÃ² la reputazione globale della Casa.

Il Marchio, tramite il suo Polo Storico, certifica l’autenticitÃ del mito. Il valore dell’auto cresce costantemente, specialmente per le versioni speciali.

Alessandro Farmeschi, After Sales Director, sottolinea l’importanza del modello per il reparto storico. “Diablo non rappresenta solo un simbolo della storia Lamborghini, ma anche un modello di crescente rilevanza strategica per il Polo Storico“.

Farmeschi osserva “un aumento significativo della richiesta di certificazioni e servizi di restauro riguardanti Diablo“. Una nuova generazione di appassionati la vede come un’icona di cultura e design.

La produzione terminÃ² nel 2001, ma l’ereditÃ tecnica proietta il Marchio nel futuro. La Diablo resta un simbolo di prestazioni estreme e di stile senza tempo.

Lambirghini Diablo – Schede tecniche essenziali dei modelli

Modello Anni Cilindrata Potenza (Cavalli) 0-100 km/h Vmax UnitÃ prodotte Trazione Diablo (Base) 1990-1998 5.707 cmÂ³ 492 4,09 s 325 km/h 873 Posteriore Diablo VT 1993-1998 5.707 cmÂ³ 492 4,09 s 325 km/h 529 Integrale Diablo SE30 1993-1994 5.707 cmÂ³ 525 3,95 s 323 km/h Non specificato Posteriore (con T.C.S) Diablo SV 1995-1999 5.707 cmÂ³ 530 3,85 s 320 km/h 346 Posteriore Diablo GT 1999-2000 5.992 cmÂ³ 575 3,5 s 338 km/h 83 Posteriore Diablo 6.0 2000-2001 5.992 cmÂ³ 550 3,9 s 330 km/h 337 Integrale

Ultima modifica: 25 Settembre 2025