Ineos Grenadier, la prova su strada del fuoristrada definitivo

Ineos Grenadier, il fuoristrada definitivo arriva sul mercato italiano. Si tratta di un mezzo pensato in grande da Sir Jim Ratcliffe, proprietario del Gruppo Ineos, colosso della chimica, di fatto multinazionale da oltre 60 miliardi di dollari di fatturato.

In grande nel senso più diretto. Sovradimensionato per il robustissimo telaio a longheroni e traverse, con spessore della lamiera fino a 3,5 mm, assali e differenziali della italiana Carraro, i freni Brembo, gli ammortizzatori Bilstein.

Ineos Grenadier, più unico che raro e …. indistruttibile

Un fuoristrada vero, con una robustezza da mezzo militare. Di fatto indistruttibile per chi cerca un mezzo capace di andare ovunque. E se non inarrestabile, la perfezione non è di questo mondo, che possa sempre ripartire.

Ineos Grenadier, a fine 2023 sarà anche in versione pik-up, ma ora è arrivato il tempo delle prime consegne.

C’è la versione autocarro N1, Utility Wagon a 2 o a 5 posti, con prezzo da 69.290 euro.

Poi gli allestimenti vettura, Station Wagon, chiamati Fieldmaster, più urbano e stradale, con un differenziale bloccabile centrale, e Trailmaster, pronto a tutto, con tre differenziali, ovvero ne aggiunge due sugli assi. Il prezzo di queste due versioni è 80.000 euro.

I motori di Ineos Grenadier sono BMW, 6 cilindri benzina da 286 cavalli e 450 Nm di coppia o 6 cilindri diesel da 250 cv e 550 Nm. Abbinati al cambio ZF a otto marce, con ridotte, ottimizzato come molti altri componenti da Magna Steyr, azienda austriaca eccellenza per i fuoristrada (assembla anche Mercedes Classe G),

Ogni versione è comunque totalmente personalizzabile, tanto che è quasi impossibile trovare un modello uguale a un altro.

Un pacchetto eccezionale, che punta in ogni modo alla semplicità, alla facilità di manutenzione alla affidabilità. Per fare un esempio, Ineos Grenadier dispone del 50% in meno di centraline elettriche rispetto agli altri Suv. Meno complicazioni.

Un trionfo della meccanica, come si può verificare salendo a bordo.

La plancia è quasi interamente analogica , con comandi utilizzabili anche indossando guanti invernali. Facile usare i pulsanti e c’è il plus della strumentazione dedicata ai sistemi per il fuoristrada piazzata sul cielo del tetto, come sui jet.

Tutto a portata di mano. Pronto per una vettura che pesa 2.700 kg a vuoto, proprio perché ha componenti quasi “militari”, pensati per durare molto a lungo.

Essendo lungo 4,90 metri, alto 2,04 metri e largo 1,93 m, è chiaro che non passa inosservato. Anche per la silhouette ricorda, volutamente, quello del primo Defender, rimasto sulla breccia per oltre sei decadi.

Ineos Grenadier, chi lo ferma?

Lo abbiamo provato al Wild Days sulle colline reggiane, su asfalto, ma soprattutto su sterrato e fango. E c’è poco da ridire. Scusate la ripetizione, ma letteralmente è una macchina da guerra, in grado di portarvi quasi ovunque.

Guara fino a 80 centimetri e può rimanere in acqua per molto tempo. I numeri parlano chiaro: altezza da terra 26,4 cm, angolo di attacco di 35,5˚, di dosso di 28,2˚ e di uscita di 36,1˚. I terreni impervi sono il suo pane.

Le gomme tutto terreno, in questo caso di Bridgestone, completano il quadro. Le marce ridotte, la possibilità di bloccare i tre differenziali a seconda delle necessità, permettono di guidare con serenità in ogni condizione.

Si esce facilmente dagli impacci. Su asfalto le sospensioni fanno un lavoro più egregio. Il comfort è più che buono, considerando la natura iper specialistica di Ineos Granadier.

A bordo non abbiamo sentito rumori o scricchiolii particolari. Unico appunto, lo sterzo, aspetto tipico delle off-road dure e pure, ha necessità di essere richiamato con prontezza con le braccia dopo ogni manovra per rilallinearsi.

Non è finita, Ineos, che produce Grenadier dopo aver rilevato da Mercedes lo stabilimento di Hambach, dove fino al 2024 saranno prodotte anche le Smart Fortwo elettriche che poi usciranno di scene, prevede di ampliare la gamma.

Attesa una Ineos Grenadier fuel cell a idrogeno, ma nel 2026 dovrebbe arrivare un modello nuovo, più compatto, al 100% elettrico..

Ultima modifica: 15 Giugno 2023