Hyundai i30 restyling, la compatta si aggiorna a tuto tondo

Hyundai i30 restyling, si aggiorna la compatta della Casa coreana per design, tecnologia, sicurezza e connettività.

Sarà nelle concessionarie a partire dal secondo trimestre 2024 nelle versioni a 5 porte e Wagon, disponibile anche nell’allestimento Business dedicato al mondo flotte.

Hyundai i30 restyling, il design esterno

Nella parte anteriore sono stati ridisegnati il motivo della griglia del radiatore, il paraurti e gli alloggiamenti dei fendinebbia, mentre nella parte posteriore prende posto un nuovo paraurti con un inserto.

I fanali anteriori e posteriori a LED di serie con luci di posizione a forma di V rendono il modello distinguibile.

In abitacolo parte della plancia è stata applicata una vernice speciale per che la rende più liscia e piacevole al tatto, mentre il tunnel centrale è stato verniciato in nero lucido.

Hyundai i30 restyling offre un display LCD a colori da 4,2 pollici di serie, tre porte di ricarica USB type-C nella parte anteriore e posteriore, aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) e un display completamente digitale da 10,25 pollici opzionale.

Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili: sola stoffa, stoffa e pelle, sola pelle oppure tessuto con effetto scamosciato e pelle. Tre i design dei sedili, che nelle versioni in sola stoffa e in stoffa e pelle si differenziano per un motivo a linee orizzontali sullo schienale.

Hyundai i30 restyling nella configurazione 5-porte sarà disponibile anche nell’allestimento N Line, caratterizzato da dettagli estetici sportivi, ispirati all’esperienza Hyundai nel motorsport, come le maglie della griglia anteriore o il disegno a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato.

Aggiunti anche accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, così come alle minigonne. I clienti, inoltre, possono scegliere tra i nuovi cerchi in lega N Line fino a 18 pollici.

Hyundai i30 restyling sarà disponibile in 12 colori esterni, di cui sette inediti per il modello: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Ultimate Red Metallic, Jupiter Orange Metallic, Meta Blue Pearl, Cypress Green Pearl e Sailing Blue Pearl si aggiungono quindi ad Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Grey ed Engine Red.

Hyundai i30 restyling aggiorna anche le funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé. Per una guida più sicura in autostrada, il Lane Following Assist (LFA) mantiene il veicolo sulla corsia di marcia, mentre l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) avverte il conducente con avvisi acustici e visivi quando il veicolo supera il limite di velocità. Il Rear Occupant Alert (ROA) segnala, quando il conducente sta per uscire, di controllare i sedili posteriori per far sì che nulla venga dimenticato in auto.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 26 Marzo 2024