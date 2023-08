Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica, una chicca

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica è un pezzo unico ispirato al blu abbacinante del mare e del cielo della Sardegna.

Realizzata dalla divisione Ad Personam, che ha messo a punto un processo di verniciatura effetto cristallo unico nel suo genere.

Il processo di verniciatura manuale a tre colori definisce un effetto cristallo che ricorda l’aspetto di un liquido ghiacciato: il Blu Amnis è stato usato come prima base, su cui sono stati realizzati dettagli a mano con una seconda e una terza tonalità di blu, Blu Grifo e Blu Fedra, in un processo che ha richiesto oltre 370 ore.

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica è stata presentata agli invitati di una cena esclusiva organizzata per celebrare il 60° anniversario della Casa di Sant’Agata Bolognese a Porto Cervo, dove la Lounge Lamborghini riapre le porte per la stagione estiva.

Stephan Winkelmann, Ceo del Marchio, introduce così Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica:

“Huracan Sterrato nasce dalla volontà di sfidare ciò che ci si aspetta e si dà per scontato: è una supersportiva che va oltre le convenzioni. La one-off Huracán Sterrato ‘Opera Unica’ compie un ulteriore passo in avanti e, in perfetto stile Lamborghini, attira su di sé ogni sguardo e si interroga sulla sua identità come forma d’arte”.

“La bellezza e i colori della Sardegna sono da sempre fonte di incredibili emozioni per noi di Lamborghini. Questa è l’occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni Ad Personam e presentare poi questa speciale Sterrato a clienti e ospiti in quello stesso contesto che è stato fonte di ispirazione per questo effetto cristallo blu“.

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica ovviamente adotta motore il dieci cilindri di 5.2 litri in versione da 610 cavalli di potenza e 560 Nm di coppia. Abbinato al cambio doppia frizione sette marce e alla trasmissione integrale controllata elettronicamente con differenziale autobloccante meccanico posteriore.

Accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima di 260 km/h. L’altezza da terra è stata aumentata di 44 millimetri rispetto alla Huracan Evo.

Leggi ora: Lamborghini, il quarto modello, primo elettrico, nel 2028

Ultima modifica: 4 Agosto 2023