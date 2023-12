Gruppo Koelliker a fianco della Federazione Pugilistica Italiana

Gruppo Koelliker e la Federazione Pugilistica Italiana hanno siglato un accordo di partnership per la stagione 2023-2024 che vedrà il Gruppo come Official Sponsor e Official Carrier del Pugilato Italiano, con focus sulle Nazionali Azzurre, rappresentate dai due campioni Irma Testa e Abbes Aziz Mouhiidine che hanno già staccato il pass per Parigi 2024.

Con questa partnership Koelliker consolida il legame con importanti realtà sportive italiane con cui condivide molti dei valori che li guidano e li rendono leader nel loro settore. Koelliker e FPI hanno la stessa vision, gli stessi valori, la stessa certezza che si può guardare al futuro solo credendo fortemente in un passato di successo e in un presente di sinergie intelligenti e più consapevoli, mettendo al centro di ogni azione le persone, per ascoltarle, motivarle e aiutarle a ritrovare la spinta giusta al raggiungimento di ogni traguardo.

Per questi motivi Koelliker è orgogliosa di supportare un’associazione che ha fatto del pugilato un mezzo per raggiungere con costanza e determinazione ambiziosi obiettivi sportivi, ma anche e soprattutto un benessere psico-fisico che va oltre i risultati.

La collaborazione ha preso il via in occasione dei Campionati Italiani Elite Maschili e Femminili 2023 che si sono svolti al PalaSport di Chianciano Terme, dal 9 al 15 dicembre, dove, sotto i riflettori di DAZN e RaiSport, i 21 neo Campioni d’Italia hanno messo al collo l’ambita medaglia e indossato la maglia tricolore.

Koelliker accompagnerà il Team delle Squadre Azzurre verso il sogno olimpico, attraverso uno storytelling sportivo e valoriale che vedrà i due Campioni Irma Testa, Bronzo Olimpico a Tokyo 2020, e Abbes Aziz Mouhiidine, Oro Europeo e Argento Mondiale, punte di diamante dell’Italia Boxing Team, a bordo di due KGM Torres, il modello che inaugura il nuovo corso del Brand coreano KGM (ex SsangYong).

Già esposto in anteprima europea all’Automotive Dealer Day 2023, il SUV dal design moderno, robusto ed elegante, segna il rilancio del brand asiatico sulle strade italiane. Il nuovo modello porta con sé una lunga storia di tradizione e tecnologia, da sempre presenti in tutti i modelli che negli anni il Gruppo ha importato e distribuito in Italia.

Le parole di Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker:

“Questa partnership rappresenta un connubio straordinario tra la forza del pugilato e l’innovazione nel mondo della mobilità. Siamo entusiasti di essere Official Sponsor e Official Carrier della Federazione Pugilistica Italiana, mettendo in campo la nostra determinazione e passione per supportare gli atleti e i talentuosi campioni Irma Testa e Abbes Aziz Mouhiidine. I KGM Torres, con il loro design all’avanguardia, sono la testimonianza del nostro impegno per un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato”.

“Insieme alla FPI, condividiamo l’importanza di perseguire obiettivi ambiziosi non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni. Siamo grati di contribuire a un progetto che unisce le eccellenze italiane in settori apparentemente distanti, ma che condividono valori fondamentali di dedizione, successo e benessere. Questa partnership va oltre il pugilato e la mobilità; è un impegno congiunto verso un futuro ispirato dalla determinazione e dalla collaborazione.”

“Tutti noi della Federazione Pugilistica Italiana siamo estremamente lieti e onorati per aver aggiunto il Gruppo Koelliker nella cerchia dei nostri partner, come Exclusive Mobility Partner, avendo molto a cuore il tema della mobilità sostenibile. Grazie a questa sinergia, di intenti e di vision, contiamo di unire in maniera armonica la nostra gloriosa storia sportiva con la visione innovativa di Koelliker, diventando per l’azienda un veicolo di comunicazione e un vettore d’immagine attraverso azioni mirate, sia a livello promozionale che socio-culturale”.

“La condivisione dei valori più volte promossi dalla Federazione è stato il terreno fertile sul quale è nato questo rapporto: forza, passione, identità e rispetto. Siamo molto contenti che il Gruppo Koelliker voglia supportare le Nazionali Azzurre, con particolare attenzione gli atleti già qualificati a Parigi 2024. Siamo inoltre fiduciosi che questa partnership possa proiettare la Federazione e il Gruppo Koelliker verso un futuro di successi e vittorie all’interno dei rispettivi “ring”. Ha dichiarato Flavio D’ambrosi, Presidente della Federazione Pugilistica Italiana.

Ultima modifica: 21 Dicembre 2023