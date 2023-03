Freedom Mobility Forum 2023

Il Freedom Mobility Forum, organizzato da Stellantis e gestito da Wavestone, in qualità di terza parte indipendente, si svolgerà domani. Per seguirlo cliccate qui.

E’ un incontro a livello internazionale di appassionati risolutori di problemi impegnati in dibattiti basati sui fatti, che mettono in discussione lo status quo, ampliano le prospettive e identificano le soluzioni migliori per consentire una libertà di mobilità sicura, accessibile e sostenibile a una società che affronta le implicazioni del riscaldamento globale.

Il dibattito digitale del Freedom Mobility Forum sarà trasmesso in diretta con inizio alle ore 14:30 e riunirà un gruppo diversificato di rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei giovani, degli esperti del clima, della società civile, del lavoro e del dialogo sociale in un dibattito aperto su fatti, sfide e soluzioni per preservare la libertà di movimento per tutti nel contesto del cambiamento climatico e di un mondo decarbonizzato.

Gli scambi di opinioni che ne deriveranno si preannunciano vivaci, dal momento che i partecipanti condividono la stessa passione di preservare la libertà di mobilità per tutti, ma partendo da punti di vista differenti.

Al Freedom Mobility Forum Saranno presenti:

Wavestone, in qualità di facilitatore del Freedom Mobility Forum, ha reclutato un gruppo di esperti volontari che si confronteranno in modo costruttivo sui fatti e sulle cifre alla base del dibattito. Il gruppo di esperti contribuirà inoltre ai contenuti scelti che saranno messi a disposizione dopo il dibattito.

Ultima modifica: 28 Marzo 2023