Ford Ranger MS-RT, pick-up pronto a tutto

Ford Ranger MS-RT è la nuova versione del celebre pick-up caratterizzata da prestazioni estreme e dal design ispirato al mondo del motorsport.

Il nuovo esclusivo modello è stato progettato e sviluppato in collaborazione con MS-RT – una divisione di M-Sport, partner di Ford per il programma rally – e unisce prestazioni e design fuori dall’ordinario mantenendo le leggendarie qualità del Ranger, come capacità di carico e traino superiori.

Basata sul Ford Ranger di nuova generazione, la versione MS-RT unisce un’estetica audace a una serie di aggiornamenti ad assetto, sospensioni e cerchi. Il motore diesel V6 da 3.0 litri eroga una potenza da 240 cavalli e 600 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a 10 rapporti.c

Situato al vertice della gamma Ranger, l’MS-RT è completamente connesso e integrato con la piattaforma Ford Pro di software e servizi come il gestionale flotte Ford Pro Telematics, l’app FordPass Pro e il sistema di uptime FORDLiive, che riduce i tempi di fermo per la manutenzione. Insieme, queste soluzioni aiutano le piccole imprese a ridurre i costi, massimizzare i tempi operativi e ottimizzare la produttività dei loro veicoli.

Ford Ranger MS-RT sarà ordinabile in tutta Europa, Italia compresa, con consegne a partire dalla metà del 2024. Commercializzato da Ford Pro.

Ford Ranger MS-RT, look e prestazioni senza compromessi

È dotato del nuovo sistema di trazione integrale permanente e4WD disponibile per la nuova gamma Ranger. La versione MS-RT mantiene la capacità di carico superiore del Ranger, 1 tonnellata e la capacità di traino di 3.500 kg.

La fascia anteriore del Ranger MS-RT richiama quella dei Ranger estremi da corsa che competono in Asia – con un frontale deciso, dotato di griglia a nido d’ape e splitter integrato.

La presenza su strada è ulteriormente esaltata dalle minigonne laterali sagomate, che conferiscono un look ribassato, e dal paraurti posteriore con diffusore integrato. La ribalta posteriore si arricchisce di grafiche MS-RT e sfoggia uno speciale spoiler a coda d’anatra, che richiama visivamente quello presente anche sulla cabina. Il trattamento estremo delle superfici è stato ottimizzato tramite simulazioni digitali per garantire l’equilibrio aerodinamico e migliorare la stabilità ad alta velocità.

Il look viene esaltato da esclusivi cerchi diamantati da 21 pollici, i più grandi mai offerti su un Ford Ranger, con pneumatici 275/45 R21 a basso profilo. I passaruota maggiorati estendono la larghezza complessiva del veicolo di 82 mm sia all’anteriore che al posteriore. La carreggiata è aumentata di 40 mm su ciascun lato per migliorare l’aderenza e la stabilità.

Uno speciale assetto è stato messo a punto per raggiungere il livello perfetto di maneggevolezza e comfort, con una configurazione che include nuovi ammortizzatori più rigidi all’anteriore, sospensioni posteriori ricalibrate e una riduzione complessiva dell’altezza di 40 mm. Ciò conferisce al Ford Ranger MS-RT un carattere più sportivo e assicura maggiore precisione di guida e stabilità in curva.

Gli interni di Ford Ranger MS-RT, a doppia cabina, hanno ricevuto lo stesso aggiornamento in direzione racing.

Sia i sedili anteriori, dotati di supporto laterale, sia quelli posteriori, sono in foggia sportiva con eleganti rivestimenti di origine non animale, con impunture blu e ricami MS-RT. Il volante sportivo, squadrato e riscaldabile, ha un indicatore blu posizionato a ore 12, come sulle auto da corsa.

Il Ford Ranger MS-RTT è disponibile in una gamma di colori che include il Conquer Grey, con retrovisori e maniglie in Agate Black. La dotazione di serie include un touchscreen da 12 pollici con SYNC 4A, controllo elettronico automatico della temperatura a due zone, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, telecamera posteriore, Intelligent Adaptive Cruise Controle Intelligent Speed Limiter..

Ultima modifica: 14 Febbraio 2024