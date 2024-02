Fiat Panda, Suv e Fastback, anticipazione del futuro

Con un video inizialmente scherzoso sulla non presenza al Salone di Ginevra Olivier Francois, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, anticipa seriamente le novità del Marchio torinese . In primis la nuova Panda, con la prima foto.

Le parole di Olivier Francois sul futuro Fiat. “È un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un’offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di condividere un’anteprima del nostro futuro; un futuro molto prossimo in realtà, infatti la prima auto sarà presentata tra 4 mesi durante le celebrazioni del 125° anniversario del Marchio. A questa vettura seguirà poi un nuovo modello all’anno“.

Nella sostanza la novità più attesa è Fiat Panda, che sarà anche elettrica, con l’esordio in programma proprio il proprio l’11° luglio per la ricorrenza.

Poi arriverà una novità ogni 12 mesi e tutti i modelli nasceranno sulla nuova piattaforma modulare Smart Car di Stellantis, che ha fatto il suo esordio con Citroen e-C3 .

Fiat non avrà un futuro solo elettrico

Il Marchio proporrà vetture con propulsori elettrici, ma anche ibridi e termici (Ice Combustion Engine) a benzina. Una offerta allargata per soddisfare tutti i mercati.

I modelli saranno la Citycar, la nuova Fiat Panda, più grande di quella attuale, lunga circa 4 metri, che oltre a un motore da 113 cavalli, 44 kWh di batteria e una autonomia di circa 320 km presenterà caratteristiche di leggerezza strutturale, ottimizzazione degli spazi e uso di materiali sostenibili come plastiche riciclate e tessuti di bambù. Votata al mercato italiano ed europeo.

Sarà la volta di un nuovo pick-up, per continuare il successo di Fiat Strada, veicolo più venduto in Brasile. Ma sarà anche un mezzo globale.

Altro pezzo importante, per l’America latina, ma pure il Medio Oriente e e l’Africa sarà la prossima Fiat Fastback, con linee più dinamiche e allungate, utili per sfoderare una migliore efficienza.

Altro modello cruciale il Fiat Suv, chiamato Giga-Panda. Vettura sempre pratica, ma di dimensioni medie, adatta alle famiglie per molti mercati.

Infine il Fiat Camper, dedicato al tempo libero, riprendendo il concetto della “Fun-ctionality” della Panda degli anni Ottanta in chiave contemporanea.

Molta carne al fuoco. La Fabbrica Italiana Automobili Torino punta a diventare leader della mobilità accessibile.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 25 Febbraio 2024