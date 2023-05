Esprit de Voyage, la collezione di DS Automobiles

Presso lo Spazio The Box di Origgio, in provincia di Varese, si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla nuova Collezione di DS Automobiles denominata Esprit de Voyage.

Nata a Parigi, la città della luce, capitale del lusso e del design, DS ha deciso di intraprendere un percorso per regalare un’esperienza unica ed eccezionale ai suoi clienti. Guidata, ovviamente dall’Esprit de Voyage, lo spirito del viaggio, che qui si mostra con una firma unica che impreziosisce la collezione, simboleggiando fasci di luce che diffondono il motivo “Clous de Paris”, un procedimento tipico dell’alta orologeria e un segno iconico del marchio.

Alessandra Mariani, responsabile marketing DS in Italia racconta Esprit de Voyage:

«La nostra avanguardia si cala nel mondo della sostenibilità e dell’autorevolezza – le sue parole – siamo ambasciatori dell’arte del viaggio in chiave premium».

Un’idea di viaggio reinterpretata, dunque, per vivere lo stesso in modo più lento, che prende il suo tempo perché non si è turisti ma esploratori; darsi tempo per visitare e vivere l’esperienza: «Ma che sia anche un viaggio consapevole e sostenibile» la conclusione di Alessandra Mariani.

Questa Collezione Esprit de voyage esalta le forme e i materiali dei progetti DS per offrire modelli esclusivi, raffinati ed eleganti, espressione dell’eccellenza che contraddistingue il lavoro degli artigiani DS. Gli ordini sono aperti dallo scorso 13 marzo: a disposizione ci sono sei livree differenti per i modelli DS 4 e DS 7, che presentano elementi iconici come la firma del Marchio, il badge e le calotte degli specchietti retrovisori personalizzate.

E ancora esclusivi cerchi, dotazioni di serie migliorate e sistema di infotainment innovativo. Sviluppati entrambi a partire dall’allestimento RIVOLI, DS 4 e DS 7 ESPRIT DE VOYAGE sono disponibili in Italia rispettivamente a un prezzo di 43.000 e 49.750 euro. Tre le motorizzazioni in gamma: la versione ibrida plug-in E-TENSE 225 (da 54.000 €), quella con motore benzina PureTech 130 (da 43.000 €) o diesel BlueHDi 130 (44.450 €).

Tre possibilità anche per DS 7 ESPRIT DE VOYAGE: ibrida plug-in E-TENSE 225 (prezzo di listino 58.600 €) o E-TENSE 300 4×4 (63.800 €); o, in alternativa, la versione equipaggiata con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico (49.750 €). A maggio arriverà la versione «Esprit de voyage» di DS9 (prezzo da 76.250 euro), mentre bisognerà aspettare ottobre per poter ammirare la DS3.

Luca Talotta

Ultima modifica: 31 Maggio 2023