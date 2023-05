Dacia Spring Extreme, la prova. La piccola elettrica guadagna potenza

La piccola elettrica guadagna brio. Dacia Spring Extreme è l’allestimento di punta della citycar a batterie più economia del mercato.

Fedele alla vocazione “tuttofare” e votata gamma Extreme di distingue, oltre per la disponibilità del colore specifico Blu Ardesia e per le finiture dedicate e i motivi decorativi topografici che richiamano le curve altimetriche delle cartine militari, per l’addizione del nuovo motore, chiamato Electric 65.

Più potente, 20 cavalli in più rispetto ai 45 CV della Spring standard. Ovvero il 44% in più, un progresso notevole, specie se rapportato ai 975 kg di peso, che la rendono la più leggera tra le piccole auto elettriche più vendute.

Una caratteristica peculiare, grazie anche alla batteria da 26,8 kWh che pesa 188 kg e aiuta a contenere la massa.

Dacia Spring Extreme, provata nel traffico di Vienna, grazie ai suoi 65 cavalli e alla coppia istantanea (113 Nm) beneficia di un passo ben più deciso rispetto alla versione base.

I numeri parlano chiaro, nel traffico accelera da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, guadagnando quasi 2”.

Un altro viaggiare, con una vettura sempre agilissima in ogni contesto, lunga 3,73 metri e larga 1,62 m, che grazie al plus di potenza è molto più fluida anche nei tratti extra-urbani.

Più che l’accelerazione classica, comunque migliorata con lo 0-100 sceso da 19,1 a 13,7 secondi, è la ripresa a fare la differenza.

I sorpassi sono più facili, e questa è una delle lacune della versione standard. Dacia Spring Extreme nel classico passaggio da 80 km/h a 120 km/h ora impiega 13,5 secondi rispetto ai 26 secondi della versione da 45 cavalli.

Dacia Spring Extreme, l’autonomia

La batteria resta della stessa capacità, nel ciclo urbano resta di 305 km come nella versione meno potente. Scende da 230 a 220 km nel ciclo misto, pegno da pagare per la superiore esuberanza del propulsore.

La differenza è minima, in ogni caso i 180-200 km sono un traguardo realistico con una ricarica completa.

Funzionale come le sorelle a motore termico, offre un buon bagagliaio, da 270 litri, superiore a quello di Panda, ad esempio, Dacia Spring Extreme offre un plancia essenziale, senza fronzoli.

Si viaggia bene in città, fuori porta il rotolamento dei pneumatici e il rollio in curva sono più avvertibili, ma nel complesso svolge molto bene il ruolo di citycar, omologata per quattro persone, con uno sterzo leggero, pensato per il traffico urbano.

Il brio si paga

Il prezzo sale da 21.450 euro di Dacia Spring Essential da 45 cavalli a 23.200 euro di Dacia Spring Extreme, che sarà disponibile da luglio.

Con gli incentivi e le promozioni del Marchio può scendere fino 16.200 euro e a 12.200 euro in Lombardia.

Scarica ora: listino Dacia Spring

Dacia Spring Extreme, le foto su strada

Ultima modifica: 18 Maggio 2023