Dacia Jogger Hybrid 140, la prova. Elettrificata di sostanza e bassi consumi

Cambio di passo, Jogger Hybrid 140 porta la elettrificazione nel Marchio dalle uova d’oro del Gruppo Renault.

La prima Dacia ibrida attinge al banco organi dell’Alleanza Renault-Nissan, che mette a disposizione uno dei sistemi full hybrid, ovvero con l’elettrico che può garantire la trazione anche da solo, tra i più efficienti e fluidi.

La coppia è formata dal 1.6 aspirato a benzina da 91 cavalli e dal propulsore a elettroni da 49 cv: due componenti di origine Nissa. Possono lavorare in tutte le modalità, in sinergia o indipendenti: serie, parallelo e serie-parallelo.

Garantiscono una potenza di sistema di 140 cavalli a 205 Nm di coppia. Un secondo motore elettrico funge da starter/generatore: la batteria da 1,2 kWh si ricarica celermente durante la marcia e fornisce la spinta necessaria.

A gestire c’è il cambio multi mode, robotizzato con innesto a denti, senza frizione e sincronizzatori. La partenza, come le prime due marce e la retromarcia sono elettriche.

Jogger Hybrid 140 comincia sempre velluto, il motore termico entra in gioco a marcia ben avviata. La trasmissione contribuisce a regalare una ottima sinergia di tutti gli elementi. Si può viaggiare a zero emissioni, per brevi tratti, anche oltre i 100 km/h.

Dacia sostiene che nel traffico urbano Jogger Hybrid 140 viaggia sino all’80% in full electric e che nel complesso permette un risparmio del 40% rispetto a un motore a benzina di prestazioni paragonabili.

Dacia Jogger Hybrid 140, il consumo reale

Performance che hanno trovato conferma sulla costa nei pressi i Lisbona. La percorrenza durante il test ha superato i 20 km/litro, con un consumo di 4,3 litri di benzina ogni 100 km.

Si tratta di una economia d’esercizio paragonabile al GPL, rispetto al quale ci sono più prestazioni. Jogger Hybrid 140 è lesta la ripresa, allunga da 80 a 120 km/h in 8,7 secondi e anche da fermo se la cava: da 0 a 100 km/h in 9.8 secondi.

L’autonomia teorica si avvicina a 1.000 km con un pieno. Al costo di circa 95 euro, essendo di 50 litri la capacità del serbatoio.

Leggi ora: Dacia Jogger benzina e gpl, la prova di QN Motori

Un vero e proprio asso di briscola, aiutato anche dalla frenata rigenerativa, inseribile posizionando la leva del cambio nella modalità B.

La guida è sempre scorrevole. Il cambio multimodale, ereditato da Renault, segue l’indole del gruppo moto-propulsore. Non sportivo, ma sempre pronto, adatto alla guida di tutti i giorni in ogni contesto.

Anche a velocità autostradale i consumi rimangono bassi, perché il motore a benzina, agevolato da una indovinata rapportatura del cambio, lavora solo nel regime della sua massima efficienza. I 17 km/litro sono alla portata.

La piattaforma CMF-B, quella di Renault Captur, Clio e di Sandero, garantisce un comportamento dinamico adeguato, senza sorprese.

Jogger Hybrid 140 conferma le virtù delle versioni a benzina e a gas. Le forme e gli spazi, sintesi tra wagon e Suv le conferiscono una fruibilità eccellente.

Con una capacità di carico che arriva a 1819 litri, senza perdere nulla perché la batteria è collocata al posto della ruota di scorta. Con cinque persone a bordo la capacità è di 708 litri e con sette scende a 160.

Una sette posti in 4,55 metri di lunghezza resta una felice eccezione del mercato, garantendo una notevole abitabilità grazie al passo di 2,90 m. Alla terza fila di sedili, che offre abitabilità a tutte le taglie, si accede ribaltando la seconda.

Jogger 140 Hybrid, le novità in abitacolo

Spicca il cluster della strumentazione da 7 pollici, che fornisce informazioni immediate e ben personalizzabili e la differenzia rispetto alla versioni non elettrificate. Nuova la leva del cambio multimodale.

Dacia Jogger Hybrid 140, allestimenti e prezzo

E’ disponibile in due allestimenti con un prezzo da 25.200 euro per la Expression a 7 posti. L’altro equipaggiamento si chiama Extreme, sono ordinabili, arriveranno in concessionaria a Giugno.

Un ibrido collaudato e parco, non facile da trovare su una vettura con caratteristiche così poliedriche a questo rapporto costo/valore.

Scarica ora: listino Dacia Jogger

Dacia Jogger Hybrid 140, le foto su strada

Ultima modifica: 17 Febbraio 2023