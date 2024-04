Cupra Formentor e Leon 2024 saranno presentate il 29 aprile in diretta streaming a questo link.

Due modelli chiave per il Marchio spagnolo sportivo del Gruppo Volkswagen, per consolidare il successo dei rispettivi predecessori.

Cupra Formentor è la bestseller dell’azienda

W’ il SUV coupé più venduto in Europa. L’anno scorso è stata in cima alle classifiche di vendita con oltre 120.000 consegne in tutto il mondo. Ottimi risultati per il primo veicolo progettato e sviluppato appositamente dal Marchio.



Cupra Leon – sia nella versione a 5 porte che nella Sportstourer – arriva per rafforzare le ambizioni o.

Entrambi i modelli sono annunciati con “un nuovo linguaggio di design, dall’integrazione della tecnologia eHybrid di nuova generazione, da una maggiore digitalizzazione e da caratteristiche di sostenibilità, migliorando al contempo le prestazioni di guida“.

Ultima modifica: 23 Aprile 2024