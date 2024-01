Forte crescita nel 2023 per il Gruppo Renault, Dacia e Alpine

Il Gruppo Renault registra un forte aumento delle vendite a livello mondiale: + 9% rispetto al 2022, per un totale di 2.235.345 veicoli nel corso dell’esercizio. Il Gruppo prosegue sulla strada del successo, con tre Marche in forte crescita.

Renault : crescita del 9,4%, con 1.548.748 veicoli venduti nel 2023 nel mondo. Renault è la Marca francese più venduta al mondo. In Europa, Renault registra un’ottima crescita ed una performance superiore a quella del mercato: + 19,3% rispetto al 2022.

Dacia : crescita del 14,7%, con 658.321 unità vendute nel 2023. Questa dinamica è il risultato della nuova identità di marca, forte ed incentrata su 4 modelli chiave, tutti in crescita rispetto al 2022.

: crescita del 14,7%, con 658.321 unità vendute nel 2023. Questa dinamica è il risultato della nuova identità di marca, forte ed incentrata su 4 modelli chiave, tutti in crescita rispetto al 2022. Alpine: crescita del 22,1%, con 4.328 auto vendute.

In Europa, il Gruppo può contare sull’offensiva prodotto, guadagnando quote di mercato: aumento del 18,6% dei volumi su un mercato in crescita del 13,9%.

Il Gruppo Renault sale al 3° posto dei costruttori automobilistici in Europa, grazie a tre Marche forti, complementari e creatrici di valore.

Il Gruppo prosegue la sua offensiva a livello di elettrificazione. Attento alle esigenze dei clienti, ha effettuato scelte tecnologiche che stanno portando i loro frutti ed intensifica il suo impegno nella transizione energetica.

Per quanto riguarda Renault, cresce la domanda di elettrificazione, ibrida e 100% elettrica. In Europa, la Marca intensifica l’offensiva, conquistando il 3° posto nei veicoli elettrificati, grazie a Mégane E-Tech Electric, che rappresenta il 2,2% del mercato elettrico, e al successo delle motorizzazioni ibride sempre più richieste (Austral, Clio e Captur sono nella Top 10 dei veicoli ibridi in Europa).

Dacia Jogger HYBRID 140, commercializzata da Gennaio 2023, rappresenta oltre il 25% degli ordini dei clienti Jogger. Dacia Spring Electric sale sul podio dei veicoli elettrici più venduti a privati in Europa.

I numeri del Gruppo Renault

Il portafoglio ordini in Europa vanta una previsione di 2,5 mesi di vendite, a fine dicembre 2023.

Il 2024 sarà un anno ricco di lanci commerciali, con 10 nuovi modelli.

