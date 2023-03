di Luca Talotta

Presentazione ufficiale oggi, mercoledì 1 marzo 2023, presso la sede dell’Automobile Club di Milano di Concorso Italiano 2023, il più grande raduno di auto italiane al mondo, che si terrà sabato 19 agosto a Monterey, California, negli Stati Uniti. Una manifestazione che da oltre 37 anni riunisce gli appassionati dei motori Made in Italy oltreoceano.

L’evento, nato nel 1985 a Monterey, California, riunisce numerosi appassionati dell’automotive tricolore, che espongono vetture d’ogni tipo ed epoca valorizzando il dialogo creativo tra prodotto e passione davanti all’esigente pubblico americano. Qui, sui green vista Pacifico del Bayonet Black Horse Golf Course, nel cuore della vetrina più lussuosa e nota nel settore, ha luogo la Monterey Car Week. Dal 2009 Concorso Italiano è diretto da Tom McDowell, imprenditore americano da sempre appassionato di auto, e, dal 2016, Raffaello Porro è co-organizzatore e ambasciatore in Italia dell’evento.

La kermesse raduna ogni anno, ad agosto, oltre mille auto italiane da collezione: più di 5mila metri quadrati di superficie espositiva dove supercar, concept, one-off, serie limitatissime di oggi e di ieri vengono esposte fianco a fianco, sfilando e concorrendo per essere premiate da una selezionata giuria. A fare gli onori di casa Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia: «Quando si parla della cultura delle automobili italiane, della storia, rimango sempre affascinato – le sue parole – è tempo però di riportare l‘attenzione sull’aspetto culturale. Oggi si parla troppo di soldi, di aspetti finanziari, sfumature meno fondanti rispetto a questa bellissima esperienza che è il motorismo storico. Perché le macchine moderne non attraggono come quelle di una volta».

Le parole di Tom Mc Dowell, Presidente Concorso Italiano:

«La kermesse è nata nel 1985 ed è una celebrazione delle auto italiane ma anche dello stile italiano; per me l’Italia è l’emblema dell’emozione in un’auto; pensate alla Lamborghini, alla Ferrari. Quando gli americani le guardano, rimangono sbalorditi. E vedere questo amore, questa passione attorno alle auto italiane, mi spinge ad andare avanti ogni anno e a migliorare sempre più questo evento».

Raffaello Porro, Event Ambassador di Concorso Italiano: «Da 38 anni è il raduno più grande al mondo di automobili italiane, un’espressione della cultura italiana; qui si possono ammirare opere di due ruote, quattro ruote ma anche la moda e la gastronomia italiana. Chi frequenta Concorso Italiano? Chi ama il Made in Italy».

Concorso Italiano si svolge in un campo da gol ai margini di Monterey, in una giornata; sono presenti circa mille auto che si posizionano sulle aree loro designate; e poi arrivano i visitatori, circa diecimila.

Verranno premiate 12 categorie di auto e ogni vincitore di categoria riceve un premio; a monte di tutto questo il «Best in Show», premio per la vettura migliore di tutte, disegnato quest’anno da Roberto Giolito: «Un lavoro impegnativo, ma non vorrei fosse un’opera autocelebrativa, deve rappresentare il tema; come la musica per un film, deve avere un aggancio emozionale attraverso qualcosa che rimanga a chi vince».

Spazio anche al La Bella Macchina Award, quest’anno assegnato a Giuseppe Gianoglio, organizzatore di Automotoretrò, che sarà protagonista della Hall of Fame 2023. Il prestigioso riconoscimento gli verrà consegnato per premiare la sua lunga carriera. Automotoretrò, il grande Salone torinese dedicato al motorismo storico, da quest’anno nella nuova sede di Parma, festeggia 40 anni. Per il Valentino Balboni Award si attende il giudizio di Valentino Balboni, ospite fisso di Concorso Italiano, che premierà la Lamborghini più meritevole.

E, in chiusura, il Doug Magnon Preservation Award, anche quest’anno presentato da Adolfo Orsi. La famiglia Orsi è stata proprietaria di Maserati dagli anni Trenta al 1968 e oggi Adolfo è la memoria storica di tutto ciò che riguarda il marchio. Il Doug Magnon Preservation Award è un riconoscimento dedicato a Doug Magnon, proprietario di una delle più grandi collezioni di Maserati al mondo, il Riverside International Automotive Museum.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 1 Marzo 2023