Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023

Dal 19 al 21 maggio 2023, BMW Group Classic ospiterà il leggendario Concorso d’Eleganza Villa d’Este in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno vedrà in competizione oltre 50 auto storiche suddivise in otto classi:

Class A – A Century Of The 24 Hours Of Le Mans: Heroes Of The Most Famous Race In The World

Class B – The Fast And The Formal: Pre-War High Speed Luxury

Class C – Grande Vitesse: Pre-War Weekend Racers

Class D – Incredible India: The Dazzling Motoring Indulgences Of The Mighty Maharajas

Class E – Porsche At 75: Delving Into The Stuttgart Legend’S Iconic And Eccentric Back Catalogue

Class F – Granturismo: Experimenting With The Post-War European Gt

Class G – That ‘Made In Italy’ Look: Styles Which Conquered New World

La sfilata del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato, evento che è già sold out.

Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera.

Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d’Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti.

Il pubblico degli appassionati avrà la possibilità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d’Eleganza domenica 21 maggio nel parco della vicina Villa Erba dove verrà organizzata una giornata di attrazioni che andranno oltre le auto stesse, con un programma ricco di musica e intrattenimento per tutta la famiglia.

I veicoli iscritti al Concorso d’Eleganza Villa d’Este saranno esposti qui prima della sfilata e potranno essere ammirati da vicino.

Il sabato, sempre nel parco di Villa Erba, si svolgerà l’evento “Amici&Automobili – Wheels&Weisswürscht” che porterà un assaggio di Baviera al Concorso.

Qui verranno celebrati veicoli di tutti i tipi e i modelli di tutte le marche, portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo.

I biglietti per le due giornate aperte al pubblico (sabato 20 e domenica 21) sono disponibili online

Ultima modifica: 16 Maggio 2023