Autotorino amplia la rete BYD con tre nuove filiali

Autotorino, top dealer italiano radicato in sei regioni – Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio – amplia la propria rete di concessionarie BYD introducendo il Marchio in tre ulteriori showroom tra Lombardia e Veneto.

Le filiali interessate sono quelle attive già da tempo a Crema (CR), San Martino Siccomario (PV) e Susegana (TV), che divengono così punti di riferimento anche per l’acquisto e l’assistenza delle innovative vetture elettriche e ibride BYD.

Questa espansione risponde alla crescente attenzione che il pubblico italiano sta rivolgendo al Marchio di Shenzhen presso le sedi ed attraverso i canali online di Autotorino, confermando così la velocità con cui BYD sta rapidamente conquistando quote di mercato in Europa e nel mondo.

Le tre nuove concessionarie Autotorino BYD, che si affiancano alle sei operative da un anno a Milano (con il pioneer store in piazza Duomo e la nuova grande sede di via Cassinis), Bergamo, Como, Modena e Udine, sono già pronte ad offrire ai clienti un’esperienza completa, dalla vendita al post-vendita con personale specializzato, nonché un ampio ventaglio di servizi dedicati espressamente alla mobilità elettrica.

Le parole di Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino:

“Con queste nuove aperture festeggiamo il primo anno di partnership con BYD, consolidandola attraverso l’ampliamento della nostra rete dedicata al Marchio. Le sue vetture elettriche e la recente introduzione del primo modello plug-in hybrid contribuiscono a rendere appetibili ed accessibili i ‘new energy vehicle’. La mobilità elettrica in Italia è un’alternativa in via di diffusione e l’inaugurazione di queste tre nuove sedi rappresenta un importante passo avanti per avvicinare progressivamente più automobilisti: grazie alla sinergia tra Autotorino e BYD affronteremo insieme e al meglio le sfide che questo mercato ci pone ogni giorno, quali mobility provider proiettati nel futuro della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica.”

I tre nuovi showroom ospitano la gamma BYD – Atto 3, Han, Seal, Dolphin, Seal U e Seal U DM-i – e propongono già un evento per favorirne la conoscenza di persona: sabato 20 luglio con ‘Seal U DM-i Open Saturday’, giornata con apertura ad orario continuato ed interamente dedicata al lancio del nuovo SUV sportivo che per la prima volta introduce nel nostro Paese la rivoluzionaria versione plug-in hybrid ‘electric based’.

Ultima modifica: 18 Luglio 2024