Alpine, 7 nuovi modelli elettrici entro il 2030

Alpine, Marchio sportivo do Renault, annuncia, per il 2030, una gamma di 7 modelli, tra cui una futura decappottabile e la nuova A310, entrambe sviluppate sulla piattaforma.

Il piano Renaulution, lanciato da Luca de Meo, CEO del Gruppo, ha aperto prospettive ambiziose per l’iconica Casa.

Alpine, le parole di Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault:

“E’ la Marca degli appassionati di motorsport e tecnologie all’avanguardia. Ė la Marca dell’eccellenza. Quest’eredità, che era giunta a un’impasse, ha acquisito nuove prospettive. Nel giro di soli 2 anni ne abbiamo fatto un costruttore automobilistico a tutti gli effetti, mettendo insieme una serie di notevoli risorse: centro ingegneristico di prim’ordine, esclusivo know-how per una produzione d’alta qualità, rete di distribuzione in espansione. Ma soprattutto, facendo entrare Alpine nella Formula 1, l’abbiamo proiettata nel mondo dei grandi, offrendo alla Marca il prestigio e la fama associati ai vertici delle gare automobilistiche“.

Alpine, le novità entro il 2030

La Casa deve affrontare diverse sfide, tra cui anche quella di diventare 100% elettrica. A tal fine, può avvalersi di tutta l’esperienza dei suoi tecnici ed ingegneri che si attestano tra i migliori esperti mondiali di motorsport.

Farà leva sul suo Dream Garage, composto da modelli di serie 100% elettrici:

l’ A290 (auto del segmento B basata sulla piattaforma CMFB-EV delle Renault 5 e Renault 4), futura city car sportiva elettrica per uso urbano, la cui show-car è stata svelata lo scorso 9 maggio, è attesa dal 2024 .

(auto del segmento B basata sulla piattaforma CMFB-EV delle Renault 5 e Renault 4), futura city car sportiva elettrica per uso urbano, la cui show-car è stata svelata lo scorso 9 maggio, è attesa dal . il Crossover GT del segmento C, che sarà prodotto presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé in Francia, arriverà nel 2025.

del segmento C, che sarà prodotto presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé in Francia, arriverà nel 2025. la nuova A110, fiore all’occhiello dell’eredità e del know-how della Marca, diventerà 100% elettrica entro fine 2026.

Il prototipo A110 E-ternité è servito da test, per dimostrare la capacità e la validità dell’idea di sviluppare la sua piattaforma.

Questa permetterà alla Marca di proporre veicoli fedeli al suo DNA di sportività e agilità. L’APP (Alpine Performance Platform) sfrutterà anche le risorse interne dell’azienda per realizzare economie di scala.

Basata sulla futura A110 elettrica, l’APP è modulabile, potendosi adattare in lunghezza e larghezza. Sarà utilizzata anche per i nuovi veicoli, come l’inedita decappottabile basata sull’A110 e la nuova A310, coupé sportiva a 4 posti.

Infine, la Casa lancerà due nuovi veicoli nei segmenti D/E sulla scia del suo Dream Garage.

Oltre alla piattaforma APP, Alpine sta sviluppando anche tecnologie di proprietà per i suoi esclusivi modelli sportivi, come il motore a idrogeno a combustione interna e l’ADM, Alpine Dynamic Module, intelligenza centrale dell’architettura elettronica che permette di migliorare l’agilità e le prestazioni dei veicoli.

Le parole di Laurent Rossi, CEO di Alpine:

“Questa gamma completa di auto sportive consoliderà la presenza di Alpine sui principali mercati, l’Europa e il Giappone. Fungerà da trampolino di lancio per l’espansione internazionale, in particolare negli Stati Uniti e in Asia, dove i nuovi modelli saranno proposti dal 2027. L’idea è quella di passare da un segmento di nicchia ad una Marca completa e globale. Associando line-up ed espansione geografica, Alpine punta ad un margine operativo di oltre il 10% nel 2030, garantendo così la continuità del suo business model”,

Ultima modifica: 26 Giugno 2023