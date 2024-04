“Alfa Romeo non sarÃ  mai cinese. Nuova Stelvio nel 2025”

“Alfa Romeo non sarà mai cinese. Non succederà come quando hanno venduto Volvo e MG a Costruttori cinesi“. Parole e musica di Carlos Tavares, CEO di Stellantis, alla presentazione di Alfa Romeo Milano.

Tavares ha raccontato quanto il Biscione sia prezioso per il Gruppo. “Stellantis ama le automobili e i Marchi, la loro storia, che è anche storia di uomini. Quando nel 2021 è nata Stellantis, qualcuno ha proposto di cancellare qualcuno dei nostri 14 Marchi. Qualcuno da fuori si è offerto di comprare Alfa Romeo. Ci ho messo meno di un secondo per rispondere: mi state prendendo in giro? L’anno scorso un Marchio cinese ha provato a comprare un Marchio francese di Stellantis: stessa risposta“

Tavares ha rincarato la dose. “Alfa Romeo è forse il gioiello dei nostri brand. Un esempio per il coinvolgimento che comporta: di cervello, cuore e stomaco di una azienda. Il progetto della 33 Stradale è diventato realtà perché Stellantis ha gli utili per sostenerlo. E solo Alfa Romeo può offrire tanta tecnologia, stile e piacere di guida su un’auto come Milano a meno di 30.000 euro“

Imparato, Ceo Alfa Romeo, cala gli assi.

“Alfa è esclusiva e inclusiva, dalla 33 Stradale da 2 milioni di euro alla Milano da 30.000 euro, leggera, tecnologica e che si guida meglio di tutte le concorrenti. La bellezza necessaria e per tutti, offrendo mobilità a tutte le esigenze”

“Puntiamo sempre sulla qualità e a vendere in tutto il mondo. Arriveremo ovunque qualcuno vorrà comprare un’Alfa. Non sarà gratis, ma alla portata“.

Infine il futuro. “Nel secondo semestre del 2025 presenteremo nuova Stelvio, che nascerà sulla piattaforma STLA Large ottimizzata per il Marchio. Sarà assemblata a Cassino, primo stabilimento europeo a utilizzare questa architettura (ha esordito con Dodge Charger, ndr ). Nuova Giulia arriverà nel 2026 e nel cassetto c’è altro“.

Un Suv più grande di Stelvio e l’arrivo della Duetto elettrica?

Quale è il prezzo di Alfa Romeo Milano? Parte da 29.900 euro di prezzo per la Ibrida.

Ultima modifica: 10 Aprile 2024