Pagani Utopia stella del Motor Valley Fest 2023

Pagani partecipa alla quinta edizione del Motor Valley Fest, in programma dall’11 al 14 maggio nella terra dei motori dell’Emilia-Romagna con due perle, Utopia e Huayra Roadster BC. Omaggiando una terra che oltre trent’anni fa accolse Horacio Pagani e le sue idee di creare auto da sogno.

Come sempre, la manifestazione si svolge nel cuore di Modena, città riconosciuta patrimonio dell’Unesco per le sue bellezze artistiche e architettoniche. Una location suggestiva, dunque, che si sposa bene con le Hypercar Pagani, in quanto espressioni del principio leonardesco “Arte e Scienza” su cui si fondano la filosofia dell’azienda e le sue creazioni.

Utopia rappresenta il terzo capitolo della storia automobilistica del brand e sarà esposta nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena. È la prima volta che questa creazione di Horacio Pagani e il suo team si lascia ammirare dal grande pubblico, dopo essere stata presentata ufficialmente lo scorso settembre a Milano con un doppio evento: la World Premiere al Teatro Lirico e la Mostra al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Caratterizzata da un design semplice e irripetibile, la nuova Hypercar Pagani racconta un’idea automobilistica in controtendenza, utopica, romanticamente lontana dal significato attuale di automobile. Prodotta in soli 99 esemplari, la prima serie di Utopia Coupé è già stata completamente assegnata ad una ristretta cerchia di appassionati.

Dall’Atelier Pagani, il laboratorio di produzione “sartoriale” del brand, nasce anche la seconda vettura esposta nella piazza del Castello di Formigine, località limitrofa a Modena. Si tratta della Huayra Roadster BC, dalle iniziali di Benny Caiola, il primo cliente di Pagani Automobili, concepita come vettura da strada, ma che regala forti emozioni in pista.

Per consegnare ai clienti una vettura affidabile, sicura ed emozionante, la Roadster BC è stata sottoposta a un severo programma di test: più di 350.000 km di validazione, di cui oltre 45.000 km in pista e molti altri sui banchi di prova o durante le simulazioni.

Il programma di prove si è concluso all’inizio di settembre 2020, sul leggendario circuito belga di Spa Francorchamps, dove Huayra Roadster BC ha segnato il tempo di 2:23,081 minuti, nuovo record per le auto stradali omologate a livello mondiale.

E pochi mesi dopo, sulla pista di Vairano, il team di Quattroruote ha fermato il cronometro a 1:07,681 minuti, il miglior tempo mai registrato nell’autodromo pavese.

Sabato 13 maggio ci sarà l’opportunità di visitare il Museo Horacio Pagani e l’Atelier di produzione a San Cesario Sul Panaro, tramite appuntamento, chiamando il numero +39 059220022.

Con la partecipazione al Motor Valley Fest 2023 prosegue quindi il viaggio dedicato al 25° Anniversario del Marchio, che culminerà con un evento, aperto al pubblico, dal 16 al 18 giugno in piazza Roma nel cuore di Modena.

Ultima modifica: 5 Maggio 2023