Quale auto vorresti provare nel 2023? Il sondaggio del MIMO

Tra gli obiettivi principali di MIMO Milano Monza Motor Show c’è promuovere e favorire il rinnovamento del parco auto in Italia, tra i più vecchi d’Europa, con circa il 28,5% delle auto circolanti che ha una classe di emissione uguale o inferiore a Euro 3.

Da oggi su milanomonza.com la community di MIMO potrà partecipare al sondaggio che servirà per valutare la propensione da parte del pubblico a conoscere e provare la nuova mobilità, raccogliendo fino a 5 preferenze di modelli che gli intervistati vorrebbero testare nel breve periodo con una scelta tra auto elettriche, ibride plug-in, full e mild hybrid e termiche a basse emissioni.

I dati raccolti dal sondaggio saranno comunicati successivamente alle case automobilistiche

Sul sito ufficiale MIMO, terminato il sondaggio, saranno rese note le auto presenti dal 16 al 18 giugno al MIMO Milano Monza Motor Show, nella più grande area test drive gratuita per il pubblico creata all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza.

Per l’occasione verrà creato un percorso ad hoc esclusivo di 4 chilometri tra i paddock e l’Anello di Alta velocità dedicato alle prove di modelli di auto e moto di tutte le motorizzazioni, studiato per provare in ogni modalità tutti i segmenti proposti dal mercato, dalle city car, ai suv, alle berline, passando per le vetture premium: un circuito che farà vivere la suggestione del passaggio sulla storica sopraelevata di Monza, oltre all’adrenalina del mettersi alla prova con un tratto handling, uno con terreno dissestato e tre chicane, di cui una ricavata proprio nella sopraelevata che raggiunge una pendenza di 45°. I test drive del MIMO saranno attivi dal 16 al 18 giugno per 10 ore al giorno, e prevedono anche un passaggio tra i paddock, in mezzo al pubblico, in entrata e in uscita dallo stand.

Il percorso dinamico dei test drive

Ospiterà il Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in, l’approfondimento sui modelli “con la spina” che prevedrà una parte educational nel mezzo dell’esperienza del test drive, con una sosta in un’area dedicata dove si troveranno le colonnine di ricarica con le quali prendere dimestichezza e provare la connessione e la disconnessione. Consulenti specializzati potranno rispondere a tutte le domande più comuni di gestione quotidiana del veicolo elettrico o plug-in e guideranno i visitatori nella scelta dell’auto più appropriata alle loro esigenze.

La 3a edizione di MIMO Milano Monza Motor Show diventerà un grande show dinamico, un festival motoristico gratuito dedicato agli appassionati che accoglierà la partecipazione di un pubblico trasversale composto anche da giovani e famiglie.

Tutti i colori della passione saranno rappresentati in viale Mirabello, dove saranno allestiti i paddock auto classiche, supercar, prototipi e motorsport, e le vetture esposte verranno coinvolte nelle parate che le porteranno a sfilare tra il pubblico e la pista due volte al giorno, accendendo i motori e la passione dei visitatori.

Le auto premium e sportive, incluse le hypercar a edizione limitata, saranno esposte nei box del circuito di Formula 1, pronte anche a loro a emozionare i visitatori con esclusivi hot lap. Da non perdere anche l’esposizione di mezzi speciali da parte dell’Esercito e delle forze dell’ordine.

Durante il MIMO, l’Autodromo Nazionale Monza sarà allestito con aree di ristoro e food, zone di intrattenimento per bambini, di musica e dj set.

I club di marca e modello e i collezionisti di auto classiche e supercar coloreranno per tre giorni Milano e Villa Reale a Monza con sfilate e car display continui, che creeranno un percorso di entusiasmo che legherà le due città dedicate all’evento, Milano e Monza.

Le parole di Andrea Levy, Presidente e ideatore MIMO Milano Monza Motor Show:

“Per l’ennesima volta adattiamo il format del MIMO 2023 alle esigenze del mercato automobilistico e alle richieste del pubblico. Non ci saranno più gli stand statici ma tutte le aree espositive, sia a Monza che a Milano, saranno dinamiche con test drive e hot lap nel nuovo suggestivo circuito creato ad hoc all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, e con raduni e parate spettacolari che partiranno da Milano per concludersi nel Tempio della Velocità. MIMO 2023, a trazione completamente dinamica, saprà tenere vivo l’interesse dell’automobile e rappresenterà un innovativo modello per i grandi eventi automobilistici.”

