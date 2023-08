MIMO, la 4a edizione dal 28 al 30 giugno 2024

La quarta edizione di MIMO Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 28 al 30 giugno 2024 all’Autodromo Nazionale Monza.

Il festival motoristico a ingresso gratuito torna con il suo format coinvolgente e dalla vocazione fortemente dinamica, con l’Autodromo che si mostra al pubblico come una vera e propria città dei motori, attraversata da continue parate ed esibizioni tra i paddock, l’Anello Alta velocità, i box e la pista di Formula 1.

A MIMO 2024 torneranno l’esposizione e i test drive di tutte le motorizzazioni delle principali case automobilistiche, che aiuteranno i visitatori a provare e conoscere tutte le novità proposte sul mercato, e anche le esibizioni di auto da sogno come hypercar, supercar, prototipi e auto classiche che saranno la colonna sonora di una tre giorni totalmente dedicata al mondo motoristico.

Ci sarà anche la 2ª edizione di Indy Autonomous Challenge, la sfida delle monoposto a guida autonoma senza pilota programmate dagli studenti delle università più importanti del mondo.

Un evento pensato e organizzato anche per le famiglie, che potranno partecipare alle attività di intrattenimento per tutte le età e di ristoro.

Nel 2023 oltre 60.000 sono stati i visitatori che hanno partecipato a MIMO, con oltre 2000 test drive di modelli elettrici e ibridi realizzati e con la partecipazione di 3000 tra collezionisti e owner che hanno portato la propria passione a sfilare tra i paddock, sull’Anello Alta velocità e pista di Formula 1.

Le parole di Andrea Levy, presidente MIMO:

“La scorsa edizione di MIMO è stata un successo sorprendente, il segnale che anche in Italia c’è spazio per un festival motoristico open-air che regali spettacolo. Insieme alle case automobilistiche, insieme al mio team stiamo lavorando a un format in grado di coinvolgere, oltre a l’Autodromo Nazionale Monza, Milano e altre location del territorio della Regione Lombardia”.

