MiMo, il salone dell’auto dove coesistono adrenalina e sostenibilità

MiMo, è qui la festa. Il Milano Monza Open-Air Motor Show, salone a cielo aperto celebra l’automobile , del presente, del futuro e del passato offrendo un frullato di emozioni e tecnologia. Una dichiarazione di amore per quello che da oltre un secolo è il principale strumento di spostamento, oggetto di necessità e passione per molti.

Andrea Levy, presidente della manifestazione, fotografa così un evento votato al contatto diretto.

«La più moderna delle tecnologie sostenibili in prova sulle sopraelevate e le hypercar e le supercar tra i paddock e la pista, questo è MIMO 2023, la dimostrazione che possono coesistere adrenalina e sostenibilità e che una aiuta l’altra. La prima giornata di MIMO in Autodromo Nazionale Monza è stata passione pura ed è stata anche la certificazione del successo dei test drive e dell’approfondimento delle nuove motorizzazioni, un chiaro segnale che il pubblico ha bisogno di conoscere e di essere guidato nella transizione. E poi che bello vedere correre i ragazzi per andare a vedere la partenza di uno dei tanti bolidi presenti».

Il MiMo con merito è stato battezzato dalle più importanti istituzioni politiche e territoriali con Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Federico Romani, Presidente Consiglio Regionale Lombardia, Carlo Abbà, Assessore del Comune di Monza, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, e Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza SIAS.

Vedere, toccare, provare è una formula di successo si dagli anni Settanta nei Saloni dell’auto. La musica è cambiata, senza dubbio la parte dinamica è cruciale. In particolare modo per i test drive di vetture elettriche e ibride plug in, le nuove motorizzazioni alla spina delle principali Case automobilistiche. Importante il successo delle prove nello speciale circuito di quattro chilometri che passa sulle sopraelevate dell’anello alta velocità dell’autodromo.

Nella speciale area di ricarica Plenitude (ENI) presso il rettilineo dell’anello di alta velocità, i visitatori hanno potuto familiarizzare con un’esperienza di ricarica elettrica semplice e intuitiva. Esperienza che diventerà sempre più diffusa.

Novità di prodotto importanti, con l’anteprima della start-up italo-americana Aehra con la Sedan, berlina full electric esclusiva ed ad altissime prestazioni, 815 cavalli di potenza e 800 km di autonomia, che entrerà in produzione nel 2026.

Mazda ha mostrato per la prima volta al pubblico italiano la sua MX-30 R-EV, con il motore rotativo Wankel che funge da generatore per il propulsore elettrico, mentre Mole Urbana ha presentato il suo piano di produzione delle citycar Running e Sport GT. Anteprime assolute per Grassi Scuderia Milanese che ha presentato la sua 044s, e per Effeffe Berlinetta.

Self drive al MiMo

Le potenzialità della guida autonoma sono state esaltate dall’Indy Autonomous Challenge con la sfida tra le Dallara AV-23 guidate da un software di controllo che utilizza sensori, supercomputer e hardware di attuazione, consentendo di competere senza il pilota. Una finestra sul futuro.

Ultima modifica: 17 Giugno 2023