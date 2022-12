Le tecnologia del pianale MAS della gamma elettrica di Aiways

Sotto la scocca della gamma Aiways si nasconde una tecnologia di alta qualità a dir poco stupefacente, come ad esempio il pianale MAS (More Adaptable Structure) che costituisce la base del SUV Aiways U5 e del SUV-Coupé Aiways U6; entrambi i modelli presentano componenti altamente efficienti e sofisticati che garantiscono elevati standard in termini di prestazioni e sicurezza.

“Aiways rende il passaggio alla mobilità elettrica accessibile e conveniente senza scendere a compromessi“: ecco come Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways, descrive la filosofia alla base della tecnologia della piattaforma MAS. “Vogliamo offrire ai clienti la migliore tecnologia, motivo per il quale abbiamo creato con la nostra More Adaptable Structure un punto di partenza ideale in termini di prezzo e prestazioni“.

L’impianto frenante è supportato da una potenza di frenata rigenerativa fino a 145 kW

La possibilità di recupero energetico rappresenta certamente un vantaggio della vettura elettrica. Mentre nei veicoli a propulsione convenzionale l’energia cinetica può essere convertita in calore solamente dall’impianto frenante senza però essere riutilizzata, il motore dei veicoli elettrici può essere impiegato anche come generatore, che consente quindi di recuperare energia e di reimmetterla nel pacco batterie. Nel caso del nuovo SUV-Coupé Aiways U6, dotato di motore AI-PT sviluppato internamente dalla casa di Shanghai, la potenza massima di recupero è di 145 kW (fino a 140 kW per il SUV Aiways U5) rigenerabili e accumulabili nella batteria durante la fase di frenata.

Il sistema di controllo della frenata è rappresentato dal servofreno elettromeccanico Bosch iBooster di seconda generazione, che non solo garantisce una distanza di arresto ridotta in caso di frenata di emergenza, ma migliora anche la sensazione durante il contatto con il pedale e favorisce la modulabilità della frenata stessa.

Frenata rigenerativa fino a 0,3 g per tutte le situazioni quotidiane

Insieme al Bosch ESP 9.3 HEV, l’iBooster garantisce una gestione particolarmente efficiente del recupero energetico. L’applicazione intelligente assicura che le vetture della piattaforma Aiways MAS possano presentare rallentamenti fino a 0,3 g esclusivamente tramite recupero. In questo modo sono coperte quasi tutte le frenate comuni nel traffico quotidiano. A seconda del percorso e della velocità, la frenata rigenerativa può ridurre il consumo energetico necessario fino al 20%.

Anche se il sistema frenante idraulico convenzionale non viene quasi più utilizzato in questo contesto, Aiways ha deciso di dotare la piattaforma MAS di un impianto particolarmente potente. Entrambi gli assali presentano freni a disco (314×30 mm su quello anteriore e 314×12 mm sul posteriore) che offrono un’ampia superficie di attrito per le pastiglie. Sull’assale anteriore non vengono utilizzati solo dischi autoventilati, ma anche pinze flottanti a due pistoncini che sviluppano una potenza frenante particolarmente elevata.

“Grazie all’impianto frenante della piattaforma MAS, Aiways si muove in direzione diametralmente opposta rispetto all’attuale tendenza del settore verso i freni a tamburo“, spiega Zeeshan Shaikh, responsabile del Centro tecnico Aiways di Monaco di Baviera. “Nonostante le elevate prestazioni di recupero e l’integrazione dei sistemi Bosch iBooster e Bosch ESP, abbiamo deciso di puntare sulle massime prestazioni di frenata e sulla capacità di carico. In questo modo possiamo offrire ai nostri clienti un elevato grado di sicurezza anche in situazioni particolarmente ardue“.

L’elaborata struttura del telaio garantisce la combinazione di comfort e dinamismo

Oltre all’impianto frenante, anche il telaio del SUV Aiways U5 e del SUV-Coupé Aiways U6 presentano criteri costruttivi piuttosto complessi. L’allestimento con motore anteriore e trazione anteriore offre non solo una discreta distribuzione spaziale, ma anche una buona trazione e un’elevata sicurezza di guida in condizioni stradali avverse. L’impianto sterzante assistito elettronicamente sull’assale anteriore MacPherson può essere adattato ai desideri del conducente in tre diverse modalità.

Tutti i veicoli costruiti sul pianale MAS dispongono di un complesso assale posteriore multilink. Attraverso la ripartizione dei carichi longitudinali e trasversali è possibile ottenere, oltre a una maggiore sicurezza di guida, anche un migliore comfort dovuto all’ottimizzazione dell’elasto-cinematica, aumentando al contempo la dinamica di marcia. Inoltre, dal generoso ricorso a componenti in alluminio nell’assale posteriore deriva una struttura più leggera rispetto alla norma.

Ultima modifica: 14 Dicembre 2022