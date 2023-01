Williams Advanced Engineering si trasforma: ora è WAE Technologies

WAE Technologies è ora il nuovo nome di Williams Advanced Engineering. Nuovo nome, nuovo logo e nuovo marchio: si tratta dell’ultimo step di una fusione tra Williams Advanced Engineering e l’azienda mineraria australiana Fortescue Metals Group. Quest’ultima ha acquisito la prima lo scorso marzo con un’operazione da 164 milioni di sterline, circa 186,5 milioni di euro.

Williams Advanced Engineering, lo ricordiamo, è stata fondata nel 2010 come propaggine del team Williams di Formula 1, fondato da Sir Frank Williams. A dodici anni di distanza, durante i quali il marchio si è distinto per l’alta qualità dei suoi progetti, in particolare quelli legati ai sistemi di batterie ad alte prestazioni e alle tecnologie dedicate all’elettrificazione, inizia un nuovo capitolo con più ampie prospettive: essere protagonista del progresso e contribuire a combattere il cambiamento climatico attraverso servizi avanzati di ingegneria e tecnologia.

A essere precisi, il nome Williams Advanced Engineering era in via di scadenza. Vi era infatti in essere un contratto di licenza con scadenza nel 2023 per l’utilizzo del marchio Williams. L’acquisizione di Fortescue ha dunque anticipato i tempi.

WAE Technologies ha adottato anche un logo completamente nuovo: un simbolo semplice, fatto solo di parole, nel quale la sigla WAE in grande rappresenta il fulcro. La nuova grande azienda avrà come attività principale lo sviluppo di tecnologie verdi per il mercato globale delle attrezzature dedicate al trasporto industriale.

Il CEO di WAE Technologies, Craig Wilson, ha così commentato: “Stiamo ora entrando in una nuova fase nei piani di crescita dell’azienda e il momento è appropriato per un nuovo nome e marchio che riflettano la nostra posizione di azienda leader e autonoma. Sotto la guida di Fortescue, la nostra missione è guidare il progresso e combattere il cambiamento climatico attraverso la tecnologia di nuova generazione”.

Ultima modifica: 3 Gennaio 2023