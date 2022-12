Un ex dirigente Tesla lavora a una barca elettrica da 800 cavalli

Tra le novità in mostra al prossimo CES di Las Vegas, a gennaio 2023, ci sarà anche il primo prototipo della R30, barca elettrica sviluppata da Blue Innovations Group (BIG), giovane società fondata da John Vo, ex capo della produzione per Tesla.

Leggi anche: Il più recente prodotto Zagato è un lussuoso motoscafo elettrico

L’imbarcazione, come si vede dalle immagini render, ha un design pulito e abbastanza tradizionale. Si mostra in tinta blu, con un tettuccio fisso, parabrezza e vetri laterali. Sulla R30 c’è una piccola zona cottura dietro alla cabina e un’area dedicata agli ospiti, con posti a sedere e un tavolo. La R30 si basa su uno scafo leggero in alluminio ed è alimentata da un pacco batterie da 221 kWh. I motori elettrici sono due e possono erogare insieme fino a 800 cavalli di potenza.

Sulla barca ci sono anche pannelli solari estensibili che possono fornire 2,7 kW di energia in più.

Come già accennato, la prima BIG R30 verrà svelata al CES il prossimo gennaio. Al prototipo seguiranno poi altri quattro modelli beta e, se la tabella di marcia verrà rispettata, il lancio ufficiale sul mercato dovrebbe arrivare nel secondo trimestre del 2024.

Ultima modifica: 28 Dicembre 2022