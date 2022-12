Romeo Ferraris Experience, successo nella modalità Test & Coffee

Si è svolta la quarta Romeo Ferraris Experience, questa volta organizzata presso la sede di Opera come occasione per avvicinare ulteriormente clienti, club, media e partner selezionati alla propria azienda. Le grandi protagoniste sono state soprattutto le vetture Morgan e Caterham, marchi di cui la Romeo Ferraris è rispettivamente importatore ufficiale e concessionario per l’Italia.

Gli invitati all’evento hanno avuto l’opportunità di effettuare test drive con i modelli Morgan Plus Six, Plus Four e l’incredibile Super 3 a tre ruote, e con la Caterham 485 CSR, accompagnati dallo staff della Romeo Ferraris per apprezzare ancora più nel profondo le peculiarità di queste vetture, pensate espressamente per il piacere di guida.

Secondo lo slogan “Test & Coffee”, il benvenuto agli ospiti è stato dato nel nuovo showroom dedicato all’attività di importazione e vendita, che verrà inaugurato ufficialmente nel 2023 e che già accoglie un’esposizione di auto Morgan in diverse combinazioni di allestimento e di colori.

Gli ospiti, oltre alle prove delle auto stradali, hanno avuto una panoramica completa delle attività Romeo Ferraris, visitando il reparto corse dove sono realizzate le Giulia ETCR e le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, schierate con successo nelle gare internazionali, e ammirando le auto preparate dalla divisione stradale, tra cui l’apprezzata Toyota Yaris GR e l’intramontabile FatFive.

Le parole di Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager

“Come sempre, è stato un grande piacere accogliere presso la nostra sede così tanti ospiti, questa volta con un orgoglio aggiuntivo per aver mostrato in anteprima il nuovo showroom. Durante le tre giornate abbiamo voluto offrire una visione ad ampio spettro delle attività Romeo Ferraris, con un focus particolare sui modelli Morgan e Caterham, all’insegna del divertimento e della convivialità. La presenza delle Giulia ETCR e le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR ha arricchito ulteriormente questa Romeo Ferraris Experience. Non vediamo l’ora di riaprire le nostre porte per la prossima occasione e ne approfitto per ringraziare tutti gli ospiti che sono passati a trovarci“.

Ultima modifica: 8 Dicembre 2022