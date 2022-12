Reveal di Verizon Connect premiato come miglior servizio di telematica ai MissionFleet Awards 2022

Ai MissionFleet Awards 2022, Reveal, la soluzione di Verizon Connect dedicata alla gestione delle flotte, è stato premiato come migliore servizio di telematica.

Il premio ideato da Newsteca, primo in Italia per il settore delle flotte, quest’anno si è focalizzato su temi quali la sostenibilità, intesa a 360°, la sicurezza e la riduzione dei costi aziendali.

Aspetti che sono tra i principali punti di forza di Reveal di Verizon Connect, che proprio per questo è riuscito a conquistare l’ambito riconoscimento di miglior servizio di telematica.

Grazie all’integrazione della tecnologia GPS, Reveal supporta i gestori di flotte fornendo loro dati quasi in tempo reale sulla posizione dei singoli veicoli. Ciò da un lato consente di incrementare la produttività della flotta, evitando sprechi di carburante e perdite di tempo, dall’altro garantisce un miglioramento in termini di sicurezza dei conducenti, dei veicoli e della merce. Inoltre, la soluzione di Verizon Connect mette a disposizione dei fleet manager dati e informazioni in grado di aiutarli nella riduzione dell’impatto ambientale delle loro flotte.

Le parole di Alessandro Lori, Chief Technology Officer di Verizon Connect e Presidente di Verizon Connect Italia:

“Si tratta di un premio molto importante per la nostra azienda, un riconoscimento del nostro continuo impegno nel fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni di telematica, per aiutarli a monitorare l’efficienza, la produttività e la sicurezza delle loro flotte, nonché a ridurre il loro impatto ambientale. Un risultato che è frutto del lavoro di oltre 3.000 professionisti e di 25 anni di esperienza di Verizon Connect nell’ambito della telematica e della gestione delle flotte”.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2022