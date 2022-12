Mazda6 20th Anniversary Edition: l’edizione speciale per ora solo per il Giappone e l’Australia

Mazda celebra i 20 anni della sua celebre berlina quattro porte Mazda6 con un’edizione speciale. Il nome è didascalico: Mazda6 20th Anniversary Edition. La nuova edizione è per ora prevista solo per i mercati di Giappone e Australia.

Mazda6, lo ricordiamo, nasce nel 2002, chiamata Attenza in Giappone. La seconda generazione è arrivata nel 2007, mentre la terza e attuale è nata nel 2012, con due restyling nel 2015 e nel 2018. L’edizione che celebra i 20 anni di carriera si caratterizza per i badge sui parafanghi anteriori e per la griglia e i cerchi in lega da 19 pollici rifiniti in argento lucido. Due sono le tinte dedicate per la carrozzeria esterna: Artisan Red Premium Metallic e Rhodium White Metallic.

Nell’abitacolo si trova un mix di pelle scamosciata sintetica Leganu in color cuoio e rivestimenti in pelle Nappa per i sedili, i pannelli delle portiere e per la parte inferiore del cruscotto. Si possono notare anche cuciture in marrone chiaro a contrasto.

La Mazda6 20th Anniversary Edition per il Giappone è disponibile solo con motore turbo diesel SkyActiv-D da 2,2 litri, 200 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia. La trazione è anteriore o integrale, a scelta, e il cambio è automatico a sei marce. I clienti australiani hanno invece a disposizione il motore a benzina SkyActiv-G da 2,5 litri turbocompresso, in grado di erogare fino a 235 cavalli e 420 Nm di coppia. Trazione e cambio sono uguali alla variante giapponese.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022