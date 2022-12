Maserati Tipo Folgore, il bolide elettrico per la Formula E

Maserati Tipo Folgore, ecco il bolide del Tridente per il campionato mondiale di Formula E, la competizione massima per le auto elettriche.

Maserati MSG Racing ha presentato la livrea della nuova, e prima, monoposto italiana 100% elettrica della storia della Casa in Formula E. L’ha mostrata in casa nel cuore di Modena e della Motor Valley, in Piazza Grande.

La livrea è ispirata alla tonalità blu tipica del Marchio: il Tridente è in bella mostra sul musetto della monoposto e la firma Maserati Corse con il Tricolore italiano risalta sulle pance laterali.

La prima auto da corsa a sfoggiare il Tridente fu la Tipo 26, che debuttò in occasione della Targa Florio, aggiudicandosi il primo posto di classe e l’ottavo posto assoluto nel 1926, con Alfieri Maserati al volante.

Oggi Folgore identifica i nuovi modelli 100% elettrici della gamma Maserati e, 96 anni dopo la storica vittoria, passato e futuro si incontrano nella nuova Maserati Tipo Folgore, per tornare a competere sui circuiti di tutto il mondo.

Potenza rigenerativa di oltre 800 cavalli

Maserati Tipo Folgore sarà la vettura di Formula E più veloce ed efficiente di sempre, grazie a propulsori anteriori e posteriori che erogano 600 kW di potenza rigenerativa e un’efficienza energetica del 95%, in grado di ottenere oltre il 40% dell’energia utilizzata in gara dalla sola frenata rigenerativa.

Scenderà in pista dal 13 al 16 dicembre per i test pre-stagionali a Valencia, in Spagna, prima di debuttare all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il 14 gennaio 2023.

Leggi ora: Maserati MC20 Cielo, la prova di QN Motori

Ultima modifica: 8 Dicembre 2022