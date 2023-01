Maserati MC20 Folgore: nel 2024 arriverà la prima supersportiva elettrica del marchio

Maserati è al lavoro sulla versione elettrica della sua supercar MC20. Si chiamerà Maserati MC20 Folgore, nome in linea con il nuovo catalogo Folgore, che prevede sei nuove auto elettriche Maserati entro il 2026, e arriverà nel 2024.

Non ci sono ancora dettagli precisi, ma Davide Grasso, CEO di Maserati, ha spiegato quali sono le linee guida nella progettazione della MC20 full electric. L’obiettivo principale è sostanzialmente mantenere, se non migliorare, le prestazioni dell’attuale MC20 con motore V6 senza perdere il suo carattere e la sua capacità di coinvolgere il guidatore in un’esperienza emozionante.

“Il tipo di accelerazione che ottieni da un’auto elettrica”, dice Grasso, “è diverso da quello di un’auto a combustione interna. Di certo, dal punto di vista della maneggevolezza e della velocità, la MC20 Folgore sarà la prima auto supersportiva completamente elettrica”. Questa ultima frase di Grasso fa riferimento a un oggettivo vuoto nel panorama globale delle auto elettriche. Oggi l’offerta di veicoli elettrici ad alte prestazioni (come ad esempio Rimac Nevera o Lotus Evija) rientrano nel segmento esclusivo e rarefatto delle hypercar. Supercar elettriche a motore centrale ancora invece non ce ne sono: Maserati MC20 Folgore aprirà dunque la strada a questo comparto.

La MC20 parte già avvantaggiata in questa transizione. Il veicolo è stato concepito infatti fin dall’inizio per poter ospitare sia powertrain a combustione interna che elettrici. La MC20 Folgore sarà dunque strutturalmente molto simile all’attuale supercar e non verrà basata sulla piattaforma Giorgio di Alfa Romeo, a differenza di modelli più grandi come Maserati Levante Folgore.

Si prevede che la MC20 Folgore avrà un powertrain a tre motori elettrici, due sull’asse posteriore e uno su quello anteriore. Come già detto, sarà esteticamente molto simile alla MC20 con V6, ma subirà qualche ritocco dedicato al miglioramento dell’aerodinamica. Molto probabilmente la nuova supercar elettrica avrà lo stesso pacco batterie da 83 kWh della Granturismo Folgore: ciò significa un’autonomia promessa di circa 482 chilometri con una ricarica.

Ultima modifica: 3 Gennaio 2023