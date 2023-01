Maserati Levante: la prossima generazione sarà solo elettrica

Entro la metà dell’attuale decennio il lussuoso SUV Maserati Levante abbandonerà completamente la combustione interna per diventare esclusivamente elettrico. Sarà l’ultimo tassello nella costruzione del primo catalogo elettrico Maserati, dopo le versioni Folgore di Grecale, Granturismo, Grancabrio, MC20 e Quattroporte.

In particolare, la Maserati Levante full electric sarà basata sulla nuova piattaforma modulare Giorgio di Alfa Romeo, proprio come per le ibride ed elettriche Grecale e Granturismo.

In un’intervista ad Autocar, il CEO di Maserati Davide Grasso ha spiegato l’importanza di questo passaggio all’elettrico per Levante e per tutto il catalogo del marchio.

Non ci sono ancora dettagli tecnici precisi, ma il futuro Maserati Levante Folgore avrà quasi certamente la sola trazione integrale e un ventaglio di opzioni per il powertrain che culminerà con una sistema a tre motori elettrici da (almeno) 745 cavalli, mutuato dall’attuale Granturismo Folgore.

